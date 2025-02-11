快訊

選罷法覆議案沒投票！黃珊珊今請假「行蹤曝光」 網洗版臉書怒批不演了

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

臺南永康砲校遷關廟 預計年底前完成

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

國防部委由臺南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，耗資約96億元的砲校關廟校區業已於1月24日完工，依國防部規劃預計年底前可將永康砲校遷到全新的關廟營區。臺南市長黃偉哲10日前往關廟湯山營區視察，並表示原砲校將由永康區公所及市府單位進駐，並規劃休閒場域，期盼助益關廟及永康區整體城市發展。

黃偉哲市長表示，「砲校遷建與開發案」自1990年代即展開討論，至2018年才真正動工，歷經20多年的漫長等待。新建砲校業已於今年1月底完工，目前尚有需修整改善之處，國防部規劃於年底前完成遷校。此外兩條聯外道路分別於2019、2020年完工通車；另兩條道路預計於2026年完工。屆時關廟區的發展將大幅提升，而原永康砲校則由公所及市府單位進駐，且規劃休閒場域，助益整體城市發展。

市府工務局說明，國防部陸軍司令部委由臺南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，以分期分區、代拆代建、先建後遷原則，採取五大工區陸續施作，其中砲校關廟校區占地93餘公頃，總經費約96億元，包含行政教學區、訓練區、公共設施區(含道路與水利設施)、生態保育區等四大使用區及新虎山訓練場2處觀測所、3處訓練場及1處砲陣地等建築物。

工務局指出，砲校新校舍平面設計原則，建置模矩化與穩定的結構平面，並規劃多類型的廣場供校閱、休閒及訓練使用。外觀採漸層次設計，以降低壓迫感，並塑造國軍親民愛民形象近，工程亦符合時代潮流採綠建築及智慧建築設計，符合現代環保智能的潮流。

南市府表示，陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區，預計進駐士官兵及學員生約2500多人，未來將帶動關廟經濟與都市發展，活絡地方產業成長及土地開發，並滿足陸軍砲校校訓合一的目標。永康的舊砲校校區將於搬遷後，緊接進行創意設計園區的市地重劃，屆時將帶動永康的地方發展向前邁進一大步。

聚傳媒

國防部 臺南

延伸閱讀

台南爭取整治曾文溪排水 加速改善安南區水患

助地方發展 永康砲校遷關廟預計年底前完工

台南震災水利署34宿舍供災民居住 黃偉哲感謝慈濟相助

台南警壓制揮刀男遭劃傷 黃偉哲探視允強化執勤安全

相關新聞

情人在阿里山下的回憶 阿里山「天長、地久」橋封橋

嘉義縣番路鄉觸口「天長橋」、「 地久橋」2座吊橋，是阿里山公路知名景點，也是無數情人的浪漫回憶，因年久失修，去年天長橋封...

臺南永康砲校遷關廟 預計年底前完成

國防部委由臺南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，耗資約96億元的砲校關廟校區業已於1月24日完工，依國防部規劃預計年底前可將永康砲校遷到全新的關廟營區。臺南市長黃偉哲10日前往關廟湯山營區視察，並表示原

台南農改場證實...「水稻紙膜插秧」除草成本大減 全面推廣

水稻「有機、無毒」友善栽培日漸流行，但減少農藥雜草管理成本問題一直難以解決。台南區農業改良場實驗利用「水稻紙膜插秧」防治...

快速聯絡北港有譜 雲林縣府提新方案虎尾往來北港可省近20分

雲林縣北港觀光遊客多，為暢通對外交通，縣府2016年規畫興建台78甲快速道路，但經費高達300億元，且地方反對，縣府再提...

台南歸仁市場通道停車格遭長期占用 民眾批一再投訴都漠視

台南市歸仁公有市場因民眾多騎機車買菜，市場周遭通道、機車停車格卻長期遭占用。本報讀者投訴向市場管理單位反映一年都沒改善，...

台南公布今年1月酒駕累犯名單 首次張貼區里公告欄

台南市今公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。