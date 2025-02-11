臺南永康砲校遷關廟 預計年底前完成

國防部委由臺南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，耗資約96億元的砲校關廟校區業已於1月24日完工，依國防部規劃預計年底前可將永康砲校遷到全新的關廟營區。臺南市長黃偉哲10日前往關廟湯山營區視察，並表示原砲校將由永康區公所及市府單位進駐，並規劃休閒場域，期盼助益關廟及永康區整體城市發展。

黃偉哲市長表示，「砲校遷建與開發案」自1990年代即展開討論，至2018年才真正動工，歷經20多年的漫長等待。新建砲校業已於今年1月底完工，目前尚有需修整改善之處，國防部規劃於年底前完成遷校。此外兩條聯外道路分別於2019、2020年完工通車；另兩條道路預計於2026年完工。屆時關廟區的發展將大幅提升，而原永康砲校則由公所及市府單位進駐，且規劃休閒場域，助益整體城市發展。

市府工務局說明，國防部陸軍司令部委由臺南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，以分期分區、代拆代建、先建後遷原則，採取五大工區陸續施作，其中砲校關廟校區占地93餘公頃，總經費約96億元，包含行政教學區、訓練區、公共設施區(含道路與水利設施)、生態保育區等四大使用區及新虎山訓練場2處觀測所、3處訓練場及1處砲陣地等建築物。

工務局指出，砲校新校舍平面設計原則，建置模矩化與穩定的結構平面，並規劃多類型的廣場供校閱、休閒及訓練使用。外觀採漸層次設計，以降低壓迫感，並塑造國軍親民愛民形象近，工程亦符合時代潮流採綠建築及智慧建築設計，符合現代環保智能的潮流。

南市府表示，陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區，預計進駐士官兵及學員生約2500多人，未來將帶動關廟經濟與都市發展，活絡地方產業成長及土地開發，並滿足陸軍砲校校訓合一的目標。永康的舊砲校校區將於搬遷後，緊接進行創意設計園區的市地重劃，屆時將帶動永康的地方發展向前邁進一大步。

聚傳媒