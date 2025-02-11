台南農改場證實...「水稻紙膜插秧」除草成本大減 全面推廣

水稻「有機、無毒」友善栽培日漸流行，但減少農藥雜草管理成本問題一直難以解決。台南區農業改良場實驗利用「水稻紙膜插秧」防治雜草，可大幅減少人力、降低成本與缺工壓力，明天上午10點要在雲林斗南茹萱農場舉辦「紙膜插秧示範觀摩會」，展示成果，歡迎業者、農友參觀。

台南農改場研究人員表示，在插秧時同步覆蓋可分解的抑草紙膜，並配合適當的水分管理，能有效抑制雜草生長，相較傳統湛水管理能達到節省灌溉用水10%的效果。