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台南農改場證實...「水稻紙膜插秧」除草成本大減 全面推廣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「水稻紙膜插秧」台南農改場證實除草成本大減。圖／台南農改場提供
「水稻紙膜插秧」台南農改場證實除草成本大減。圖／台南農改場提供

水稻「有機、無毒」友善栽培日漸流行，但減少農藥雜草管理成本問題一直難以解決。台南區農業改良場實驗利用「水稻紙膜插秧」防治雜草，可大幅減少人力、降低成本與缺工壓力，明天上午10點要在雲林斗南茹萱農場舉辦「紙膜插秧示範觀摩會」，展示成果，歡迎業者、農友參觀。

台南農改場研究人員表示，在插秧時同步覆蓋可分解的抑草紙膜，並配合適當的水分管理，能有效抑制雜草生長，相較傳統湛水管理能達到節省灌溉用水10%的效果。

農改場指出，水稻有機、友善栽培導入紙膜插秧，能有效控制雜草生長，大幅減少除草人工，緩解農業缺工問題，提升稻米產業競爭力。明天將介紹水稻紙膜插秧相關機械設備操作方式，及田間栽培管理方法。歡迎各單位、農民團體及農友參加。

台南農改場實驗紙膜插秧、成果比較紀錄。圖／台南農改場提供
台南農改場實驗紙膜插秧、成果比較紀錄。圖／台南農改場提供

台南 農改場

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