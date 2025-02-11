快速聯絡北港有譜 雲林縣府提新方案虎尾往來北港可省近20分

雲林縣北港觀光遊客多，為暢通對外交通，縣府2016年規畫興建台78甲快速道路，但經費高達300億元，且地方反對，縣府再提新方案，將土庫到北港段現有防汛道路拓寬，並一併新增、拓寬聯絡道，作為快速抵達北港聯外之用，經費僅需70億元，已完成可行性評估，近期將在地方召開說明會後，向交通部提案申請經費。

台78線東西向快速道路西起台西、東至古坑，快速連結山、海鄉鎮及國道一號、三號高速公路，但卻無交流道通往北港，地方2016年提出興建台78甲快速道路計畫，以連結北港對外交通，原規畫從台78線虎尾交流道沿北港溪堤岸高架化，但經費龐大約300億元，且地方反對，延宕至今。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，考量可行性及經費，提出新方案，以北港溪右岸防汛道路與台78快速道路銜接，全長13.6公里，將從台78快速道路虎尾交流道下，拓寬土庫到北港段現有防汛道路為20米，並一併新增、拓寬聯絡道，作為快速抵達北港聯外之用。