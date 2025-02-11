台南歸仁市場通道停車格遭長期占用 民眾批一再投訴都漠視

台南市歸仁公有市場因民眾多騎機車買菜，市場周遭通道、機車停車格卻長期遭占用。本報讀者投訴向市場管理單位反映一年都沒改善，希望市政府與民代重視。市府市場處上周回應稱「市場管理人員會了解處理」。不過讀者今天表示經過5天亂象依舊，質疑公務員尸位素餐。

市場處表示，昨天有找占用停車車位通道的商家協調、要求改善。近日內如果還是這樣，會先請環保局現場查看是否能夠視同廢棄物移除。

歸仁大菜市場是傳統早市，11點過後多數攤販已在收攤，人車較少時前往察看，還是有許多停車格放置私人用品，一半以上的停車格已經模糊不清。

詢問市場內攤販表示，營業時間最嚴重，市場處有派三個公務員在歸仁市場、市場內攤販出錢成立的自治會還雇用兩名工人幫忙管理，但該負責的人總好像變成「透明人」，不知道在哪裡，還有人嗆說他要退休了你拿他沒辦法。

攤販說，因為市場邊的停車格被長期占甚至被塗銷，民眾進入不方便，當然就到路邊攤去買菜，他們的生意當然受很大影響，但是大家都不願意得罪人、敢怒不敢言。

歸仁公有市場是當地主要傳統大菜市，每天數以千計民眾進出買菜，民眾不方便進入市場停車、也就懶得進去買菜，影響買氣，攤販叫苦、民眾也因為被迫停到外面馬路邊遭警方開單，抱怨連連、質疑市場管理單位「放任不管」。

市議員陳皇宇表示，市場周遭停車格對經營至關重要，如果沒辦法或不方便停車、出入麻煩，自然就轉向外面馬路邊向臨時攤販，經常影響交通。市場都有專責管理人員，應該拿出具體的管制措施，而不是在路口貼公告然後沒有實際作為。如果再沒有改善，他會追究相關責任。

投訴讀者說，當初就是因為停車不容易市場買氣低迷，為了提振買氣市場周遭與路邊店家攤販間的出入通道才劃設停車格，出入口占用進出就非常不方便，就算要買的東西只有市場內才有，在外面找停車地方，要花時間心裡也不舒服。