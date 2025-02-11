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台南公布今年1月酒駕累犯名單 首次張貼區里公告欄

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度依違規人居住地里，分別張貼在里佈告欄，期盼提升嚇阻效果。圖／南市交通局提供
台南市今公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度依違規人居住地里，分別張貼在里佈告欄，期盼提升嚇阻效果。圖／南市交通局提供

台南市今公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度張貼在違規人居住地里布告欄，期盼提升嚇阻效果。

交通局表示，今年1月酒駕累犯違規人駕籍地在台南共計103位，以南區14名、永康區13名、安南區10名居多，其餘分別在北區、善化、歸仁、中西區、安平、安定、西港、佳里、下營、仁德、關廟、新營、新化、新市、東山、東區、大內等區各有2至6名不等，另外，七股、六甲、玉井、柳營、將軍、楠西及龍崎區則各有1名。

交通局也說，今年1月起也會將違規當事人相關違法資訊，包含當事人照片、違規時間、違規地點、酒駕之酒精濃度超標次數等，印製張貼在其居住地之里佈告欄，或當地適合張貼處所，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯的可能性，提升嚇阻效果。

交通事件裁決中心呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，酒駕除恐涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，駕駛車輛也會連帶吊扣車牌2年，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市今公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度依違規人居住地里，分別張貼在里佈告欄，期盼提升嚇阻效果。圖／南市交通局提供
台南市今公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度依違規人居住地里，分別張貼在里佈告欄，期盼提升嚇阻效果。圖／南市交通局提供

台南 酒駕

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