台南爭取整治曾文溪排水 加速改善安南區水患

台南市政府爭取水利署第六河川分署進行安南區曾文溪排水整治工程，已完成安佃街下游段整治，而針對十二佃社區下游未整治段，水利署已核定經費，將由市府水利局代辦執行。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，曾文溪排水為中央管區域排水，貫穿台南市安南區，流域內以往為易淹水範圍，為加速改善水患，台南市長黃偉哲爭取水利署第六河川分署進行整治工程，現已完成安佃街下游段整治，正持續向上游整治中。

水利局指出，因流經十二佃社區河段為箱涵形式，通水斷面不足且改建困難，市府爭取水利署研擬分流方案，新建長度約1.9公里四孔截流箱涵，將逕流於十二佃社區上游分流繞行，改善地區淹水問題。

水利局指出，針對十二佃社區下游未整治段，水利署已核定「曾文溪排水十二佃箱涵段改善工程」，工程長度約90公尺，將依據治理計畫將既有明溝改建為三孔箱涵形式，並配合都市計畫於箱涵上方設置道路，銜接公學路四段及安佃街，兼具改善地方交通、促進區域發展功能。

水利局指出，因工程內容涉及道路及交通設施，為減少工程介面，黃偉哲指示水利局接受河川分署委託代為執行工程，目前已展開設計前置作業，近期將邀集府內相關單位研商配套措施，盼工程順利推動，完成後可宣告曾文溪排水十二佃社區下游全段整治完成。