大福興宮拋繡球招親男女失衡逐年擴大 媒婆：女性經濟獨立不婚

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟日前辦「古式拋繡球招親大會」，吸引500多名未婚男女報名，女性僅百人，男生約400人，出現4男子搶接1顆繡球不放，由拋球女生指定趣事，連辦招親10年大福興宮總幹事蔡坤章說，女力崛起，女性經濟獨立選擇不婚多，報名年年男多於女；職業媒婆黃淑晴說，現在適婚男孩子多，女孩子少，很難找對象，「你要撿人、人家也是要撿你！」

大福興宮總幹事蔡坤章說，當初為打破適婚男女不婚現象，應家長要求辦聯誼活動，以拋繡球方式吸引未婚男女參加，今年報名男性約400多人，女性近百人，平均年齡30多歲，男性近半是公務人員，報名年年男多於女，原因是現代女性經濟獨立，選擇不婚多，各行各業女力崛起，不再像過去經濟依賴男性。

新冠疫情解封，嘉義知名職業媒婆黃淑晴也曾選在七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動，縣長翁章梁與配天宮董事長蔡承宗，分別扮月老、皇帝，牽紅線，喜氣熱鬧。

社會急速變遷，少子化低薪高房價，適婚男女不婚、晚婚普遍，黃淑晴去年接獲50歲未婚護理師請她媒介，開擇偶條件要資產8千萬元，促成美國返台喪偶某退休醫師交往，反映世代婚姻差異，黃淑晴媒合8千萬擇偶對象，媒體報導，蜂擁而來擇偶電話打爆她的手機。

她發現9成以上都是父母為適婚男女找對象，她統計300多名擇偶者，女孩希望的對象：醫生、科技新貴、工程師、企業主、公務員，還要有房有車有資產，擇偶條件五花八門，很多人忌諱男女年齡差3、6、9歲。