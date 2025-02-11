嘉義好聲音青年展歌喉 冠軍獎金3萬
嘉義縣政府首度透過特色市集「嘉有好市集」，將於青年節舉辦「嘉有好聲音-青春歌喉讚競賽」，期望透過音樂力量為嘉義縣注入新活力，預計招募上百名青年一展歌藝，冠軍可獲得獎金3萬元。
縣府勞青處長陳奕翰表示，競賽提供絕佳的表演舞台，青年朋友可以歌會友，延伸交流合作機會，期待看到更多年輕人登場。勞青處也將努力創建多元青年活動平台，促進嘉義青年的交流與發展。
競賽報名期間自即日起至3月9日下午5點或額滿為止，預計3月12日前公布初賽名單，並在3月29日於嘉義縣政府左前方草地舉辦初賽及決賽。
專業評審將選出冠軍、亞軍、季軍、舞台魅力獎及台風霸主獎各1名，並依名次頒發獎金，分別為3萬、2萬、1萬及5千元，活動現場開放投票，最高票數的參賽者可獲得最佳人氣王獎榮耀。報名競賽請前往https://reurl.cc/Q5lXz9
縣府表示，更多嘉有好市集活動資訊將公告於「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」臉書粉絲專頁，相關問題可洽勞青處青年發展科05-3620123分機8027。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言