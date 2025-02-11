嘉義好聲音青年展歌喉 冠軍獎金3萬

嘉義縣政府首度透過特色市集「嘉有好市集」，將於青年節舉辦「嘉有好聲音-青春歌喉讚競賽」，期望透過音樂力量為嘉義縣注入新活力，預計招募上百名青年一展歌藝，冠軍可獲得獎金3萬元。

縣府勞青處長陳奕翰表示，競賽提供絕佳的表演舞台，青年朋友可以歌會友，延伸交流合作機會，期待看到更多年輕人登場。勞青處也將努力創建多元青年活動平台，促進嘉義青年的交流與發展。

競賽報名期間自即日起至3月9日下午5點或額滿為止，預計3月12日前公布初賽名單，並在3月29日於嘉義縣政府左前方草地舉辦初賽及決賽。

專業評審將選出冠軍、亞軍、季軍、舞台魅力獎及台風霸主獎各1名，並依名次頒發獎金，分別為3萬、2萬、1萬及5千元，活動現場開放投票，最高票數的參賽者可獲得最佳人氣王獎榮耀。報名競賽請前往https://reurl.cc/Q5lXz9

縣府表示，更多嘉有好市集活動資訊將公告於「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」臉書粉絲專頁，相關問題可洽勞青處青年發展科05-3620123分機8027。