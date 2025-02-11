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明天元宵節嘉市年節稽查 1攤販紅豆配料違規罰3萬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局在文化路1家攤販抽驗製售「紅豆 (配料)」，結果檢出甜味劑-環己基 (代)磺醯胺酸鹽 (Cyclamate)0.62g/kg(容許量：不得檢出)與規定不符。依食安法裁罰3萬元。記者魯永明／翻攝
嘉市衛生局在文化路1家攤販抽驗製售「紅豆 (配料)」，結果檢出甜味劑-環己基 (代)磺醯胺酸鹽 (Cyclamate)0.62g/kg(容許量：不得檢出)與規定不符。依食安法裁罰3萬元。記者魯永明／翻攝

明天元宵節，民俗吃湯圓，為保障消費者食用安全，嘉市府衛生局環保局分別針對甜品店家、超市等抽驗，衛生局抽驗湯圓、甜品配料共15件，其中1件攤販「紅豆 (配料)」，檢出甜味劑與規定不符，依食安法裁罰3萬元，1件複驗，餘13件檢驗結果符合規定；環保局查核5家湯圓是否含工業染料？都符合規定。

衛生局檢驗項目有防腐劑 (己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸等12項)、甜味劑，在文化路1家攤販抽驗製售「紅豆 (配料)」，結果檢出甜味劑-環己基 (代)磺醯胺酸鹽 (Cyclamate)0.62g/kg(容許量：不得檢出)與規定不符。依食安法裁罰3萬元。

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，每項食品都有食品添加物可以使用或不得添加之嚴格規定，有些業者為延長食品保存期限、抑制微生物的生長或增加食品風味口感，會在食品中加入食品添加物，若長期食用添加過量的防腐劑，容易對肝、腎功能造成影響。

環己基 (代)磺醯胺酸鹽是甜味劑，其甜度為砂糖數十至數百倍，依規定只能添加瓜子、蜜餞、梅粉、碳酸飲料、特殊營養食品、膠囊狀、錠狀食品、液態膳食補充品、代糖錠劑及粉末中，而且均有使用限量，其他食品或食物則不能添加。

衛生局呼籲業者遵守食品添加物使用範圍及限量標準，注意工作環境清潔衛生及人員健康管理；提醒民眾選購元宵食品，選擇有信譽品牌，注意店家衛生環境、包裝食品是否完整標示，確保食用安全。

元宵湯圓也有「整形」，你吃的是染料還是健康？環保局說，「玫瑰紅B」也稱「羅丹明B」及「紅花米」，用途為工業染料。環境部公告玫瑰紅B為列管毒性化學物質禁止使用食品，誤食可能造成腹痛、噁心及嘔吐，大量食用可能造成傷肝、傷腎及腸胃道感覺不適。

廠商製造、輸入、使用及販賣玫瑰紅B，都需取得核可文件，定期申報運作情形、完成標示及備妥安全資料表，且禁止郵購及網購行為，若有違法添加使用，依毒性及關注化學物質管理法查處，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科幣500萬元以上1000萬元以下罰金。

環保局提醒民眾買元宵食品，切勿購買顏色過於鮮豔及來路不明商品，應選擇原型食物、天然食材、包裝完整及標示清楚之產品，同時確認出產日期、保存期限，並有合格食品製作廠商字號產品。

元宵湯圓也有「整形」，你吃的是染料還是健康？環保局說，「玫瑰紅B」也稱「羅丹明B」及「紅花米」，用途為工業染料。環境部公告玫瑰紅B為列管毒性化學物質禁止使用食品。 記者魯永明／翻攝
元宵湯圓也有「整形」，你吃的是染料還是健康？環保局說，「玫瑰紅B」也稱「羅丹明B」及「紅花米」，用途為工業染料。環境部公告玫瑰紅B為列管毒性化學物質禁止使用食品。 記者魯永明／翻攝

元宵節 湯圓 環保局 衛生局 食安

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