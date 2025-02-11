快訊

「比生孩子還難忍」她曝與大尺寸男伴上床慘痛故事：子宮像被踹

「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

明元宵節15大禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工 委由雄獅營運日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收，預計4月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收，預計4月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。記者魯永明／攝影

林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處前年3月，整修嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，去年風災中斷15年林鐵恢復全線通車，林鐵及文資處將北門驛、「福森號」、「栩悅號」觀光列車一併公開標租，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收，預計4月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。

林鐵及文資處說，「北門驛」2024年9月13日完工，古蹟主管機關市府文化局1月核發使用許可，雄獅旅行社提交及修正「室內裝修計畫」及「古蹟管理維護計畫」，預計本月底前完成初審，函送市府審查，預計3月底前點交雄獅旅行社進場，4月正式營運。

林鐵文資處說，市定古蹟「北門驛」因有木結構遭蟲蛀、牆面油漆剝落等情況，編列預算2600萬元，前年3月20日施工整修，去年9月13日完工驗收。北門驛、福森號、栩悅號一併公開標租點交雄獅，提報「北門驛古蹟管理維護計畫」報文化局審查同意。

北門驛委由雄獅旅行社營運，履約期間6年，營運績效良好得優先續約3年，營運後，福森號規畫停靠北門驛；栩悅號、定期列車仍停靠新北門車站，北門驛加入營運，完成阿里山林鐵觀光遊車遊程最後一塊拼圖。

北門驛阿里山林鐵興建已經存在，估計建造於1910至1912年間，1998年5月16日不幸發生大火，所幸只燒毀右側40%，以原有建材「紅檜」整修；1999年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日風貌，為阿里山鐵路四大木造車站之一，建造至今逾百年歷史，去年逝世的知名漫畫家「魚夫」，生前曾受文化局委託畫出日治時期北門驛風貌。

去年逝世的知名漫畫家「魚夫」，生前曾受文化局委託畫出日治時期北門驛風貌。記者魯永明／翻攝
去年逝世的知名漫畫家「魚夫」，生前曾受文化局委託畫出日治時期北門驛風貌。記者魯永明／翻攝
嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收，預計4月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收，預計4月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。記者魯永明／攝影

古蹟 嘉義 文化局 阿里山

延伸閱讀

孕婦剖腹產日期確定公婆卻反對 原因曝光網傻眼：來搞笑？

用路人注意！桃園35處路口科技執法搬家 開罰日期曝光

林聰明沙鍋魚頭泡麵首發20萬碗搶光 業者趕工生產銷售日期曝

皇上3天駕崩1次！「甄嬛傳」千萬人上香告別式日期曝光

相關新聞

嘉義好聲音青年展歌喉 冠軍獎金3萬

嘉義縣政府首度透過特色市集「嘉有好市集」，將於青年節舉辦「嘉有好聲音-青春歌喉讚競賽」，期望透過音樂力量為嘉義縣注入新活...

明天元宵節嘉市年節稽查 1攤販紅豆配料違規罰3萬

明天元宵節，民俗吃湯圓，為保障消費者食用安全，嘉市府衛生局及環保局分別針對甜品店家、超市等抽驗，衛生局抽驗湯圓、甜品配料...

嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工 委由雄獅營運日期曝

林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處前年3月，整修嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，去年風災中斷15年林鐵恢復全線通車...

台南捷運綠線修正 舊城區地下化

捷運綠線是台南市捷運整體路網中重要的東西向路廊，因路線穿越舊城區遭到反對遲未定案，交通局正辦理可行性研究修正作業，經市府...

台灣好行 增嘉義高鐵往北港線

台灣好行大眾運輸在雲林有3條路線可通達各觀光景區，經雲林縣政府爭取，本月起跨縣市增闢第4條「雲西線」，從嘉義太保高鐵站直...

台南震損屋1700戶 修繕評估啟動

嘉義大埔地震後餘震不斷，損壞房屋紅黃單達1700多戶，南區水資源分署無償提供34間眷屬宿舍，已經完成17戶修繕，供災民安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。