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嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工 委由雄獅營運日期曝
林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處前年3月，整修嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，去年風災中斷15年林鐵恢復全線通車，林鐵及文資處將北門驛、「福森號」、「栩悅號」觀光列車一併公開標租，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收，預計4月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。
林鐵及文資處說，「北門驛」2024年9月13日完工，古蹟主管機關市府文化局1月核發使用許可，雄獅旅行社提交及修正「室內裝修計畫」及「古蹟管理維護計畫」，預計本月底前完成初審，函送市府審查，預計3月底前點交雄獅旅行社進場，4月正式營運。
林鐵文資處說，市定古蹟「北門驛」因有木結構遭蟲蛀、牆面油漆剝落等情況，編列預算2600萬元，前年3月20日施工整修，去年9月13日完工驗收。北門驛、福森號、栩悅號一併公開標租點交雄獅，提報「北門驛古蹟管理維護計畫」報文化局審查同意。
北門驛委由雄獅旅行社營運，履約期間6年，營運績效良好得優先續約3年，營運後，福森號規畫停靠北門驛；栩悅號、定期列車仍停靠新北門車站，北門驛加入營運，完成阿里山林鐵觀光遊車遊程最後一塊拼圖。
北門驛阿里山林鐵興建已經存在，估計建造於1910至1912年間，1998年5月16日不幸發生大火，所幸只燒毀右側40%，以原有建材「紅檜」整修；1999年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日風貌，為阿里山鐵路四大木造車站之一，建造至今逾百年歷史，去年逝世的知名漫畫家「魚夫」，生前曾受文化局委託畫出日治時期北門驛風貌。
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