台灣好行 增嘉義高鐵往北港線

台灣好行大眾運輸在雲林有3條路線可通達各觀光景區，經雲林縣政府爭取，本月起跨縣市增闢第4條「雲西線」，從嘉義太保高鐵站直達北港朝天宮及武德宮等雲林西部沿海各景區，方便自由行旅客，也可減輕每年北港盛香期的高負荷車流。

雲西線2月上路，從高鐵嘉義站發車直達北港、水林及口湖等主要景點。文觀處長陳璧君表示，目前已通車的台灣好行班車有北港虎尾線、斗六古坑線、雲林草嶺線，今年再增雲西線，除草嶺線周3至周日行駛，其他3路線每天都行駛，遊客不用開車就能暢遊雲林各景點。

雲西線從高鐵嘉義站經北港水道頭園區、北港遊客中心、北港1911好庫文化園區、水林顏厝寮聚落、口湖遊客中心、成龍濕地、戰水鯨湖廣場、黃金蝙蝠館、北港春生活博物館、武德宮。縣府表示，今年也開辧「北港環鎮接駁車」，周六、日及連續假日提供鎮區景點免費接駁。詳情可上縣府官網查詢。