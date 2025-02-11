台南震損屋1700戶 修繕評估啟動

嘉義大埔地震後餘震不斷，損壞房屋紅黃單達1700多戶，南區水資源分署無償提供34間眷屬宿舍，已經完成17戶修繕，供災民安置，議員批市府資訊未整合導致災民困惑，市府回應已經設立單一窗口提供協助。另氣象專家憂心地震損及曾文水庫安全，水利署表示會持續監測。

元月21日嘉義大埔發生地震，台南市房屋受損最新通報3991件，鑑定紅單435件、黃單1296件，未貼單有2058件，楠西及玉井因多是50年屋齡的磚造房子，面對餘震不斷，災民希望快啟動修繕或重建。

市長黃偉哲表示，楠西目前進入芒果農忙季節，災民希望就地安置以便農作，已協調南水分署眷屬宿舍於1個半月內全部修繕好，讓災民有安全、穩定的住所，市府也會加快災後重建。

楠西區長何榮長說，災民最關心的是房子修繕和重建，結構技師昨午進駐，紅單部分會先詳估修繕費用。副市長葉澤山說，市府比照0206震災，修復最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元，結構技師估算後，補助款會很快撥下，考量受災戶多，可先預約營建工班。

市議員周奕齊指市府資訊未整合，租屋津貼就有「社會局租屋賑災」和「都發局震災租補」，災民搞不清楚，也無法得知後續安置及重建進度、條件。葉澤山說，租金補貼都一致比照「0403震災受災戶住宅補貼方案」，3口內每月8000元，最高8口以上每月1.8萬元，會在楠西區公所成立單一窗口供災民詢問。

另嘉義昨凌晨再度發生規模4.4地震，震央在曾文水庫旁，又是淺層地震，氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋指，這次震央深入水庫中，經地質調查畫定為山崩與地滑的地質敏感區，規模4.4地震相當於0.002顆原子彈，造成的破裂面積恐相當於「一整個台大公館校區」，對水庫的壽命會造成一定影響。水利署表示，截至目前包含地震專家提供的即時資料一切都正常，「地震專家的提醒會注意」。