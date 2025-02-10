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雲林「落車頭第1燈」今晚啟燈 23組環保花燈點綴雲林門面

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝

設於高鐵雲林站前的雲林永續微燈會今晚由雲林縣長張麗善主持啟燈，站前廣場頓彩燈紛繽，五光十色，讓許多搭乘高鐵的旅客，眼睛為之一亮，高鐵燈區位在雲林門面，旅客步出車站即可賞燈，尤其花燈全用環保材料，被譽為「落車頭第一燈」。

高鐵站前的雲林永續燈區，共展出23組藝術花燈，均使用可再利用的材料、LED省電燈泡及太陽能發電裝置等，每座燈均以永續共融為主題為發想，「綠能充電站」由綠能業者韋能能源公司以自發自用的設計，提供民眾休憩與手機充電需求；「竹之光廊」則由埴鈁藝術公司創作，展現竹的綿延生長與強韌力量，象徵土地生生不息。

張麗善說，永續燈區是雲林2025元宵燈會最新的打卡點，也是搭乘高鐵返鄉的第1站，預估將觸及11萬乘客來欣賞，讓大家一起感受以此燈區宣誓永續承諾，在與數位智慧科技接軌的同時，攜手打造更美好的未來。

計畫處長李明岳表示，為展現實踐永續的決心，會場也設計永續DIY體驗及許多互動式設施，燈會展期至2月23日，手作體驗報名可上雲林縣府官網。

雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝
雲林高鐵站前永續燈區，23座環保型花燈，把高鐵站點綴得繽紛美麗，返鄉下車的民眾步出車站就可賞燈。記者蔡維斌／翻攝

永續 雲林 高鐵

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