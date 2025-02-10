台南捷運貫穿市區「綠線」修正19個站點曝 這6站在地下

捷運綠線是台南市捷運整體路網中重要的東西向路廊，可連結第一期藍線平實轉運站、台鐵台南車站、舊城區與安平地區，台南市交通局正辦理可行性研究修正作業，經市府內部共識，將以部分地下化並往東延伸至台39線為主要評估方案，全長約17.23公里，規劃設置19站，其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站。

交通局表示，台南捷運綠線路線修正方案東起台39，往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，行經舊城區、永華市政中心至安平地方法院，修正路線站名暫定永康歸仁段（高架車站）G01 保吉路、G02 大灣民族、G03 大灣南興、G04 崑山科大、G05 復興里、G06 平實轉運站、G07 小東東興；核心市區段（地下車站）G08 成功大學、、G09 成大醫院、G10 台南車站、G11 台南南區、G12 美術2館、G13 西門和意、G14 市政府；安平段（高架車站）G15 永華安平、、G16 永華育平、G17 安億轉運站、G18 億載金城、G19 地方法院。

市長黃偉哲表示，台南市捷運優先路網藍線、藍延線、綠線、紅線、深綠線、黃線均已進行研究規劃階段，其中，進度最快的是第一期藍線，可望於2026年動土，而最重要的東西向路線的綠線，可串聯深綠線及藍線，同時行經舊城區及安平區的文化觀光景區，經市府團隊研議參酌先進工法，提出部分高架、部分地下化的可行性研究規劃設計，期能減少對城市景觀及道路等衝擊，他指示交通局儘快召開地方說明會，聆聽在地意見爭取共識，讓綠線進入綜合規劃階段。

交通局長王銘德表示，捷運綠線前期規劃採全線高架方案，惟因舊城區道路狹小，地方對高架軌道可能造成城市景觀衝擊而未達成共識，市府研議後提出初步修正方案，將舊城區路段採地下化設置以降低衝擊，並優化路線更為直捷，減少彎繞。另外，為了完善捷運路網發揮綜效，市府也評估將路線由平實轉運站往東延伸至台39銜接深綠線，可形塑捷運雙十字路網（綠線與藍線、深綠線；藍延線與深綠線），提供更全面的公共運輸服務。