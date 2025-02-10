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台南捷運綠線改部分地下化 啟動專家座談及地方說明

中央社／ 台南10日電

台南市府辦理捷運綠線可行性研究修正作業，擬以部分地下化並往東延伸至台39線為主要評估方案，今天邀集專家學者及公民團體座談，後續將再舉辦地方說明會，盼凝聚各方共識。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，捷運綠線前期規劃採全線高架方案，但因舊城區道路狹小，地方對高架軌道可能造成城市景觀衝擊未達成共識，市府研議後提出初步修正方案，將舊城區路段採地下化設置以降低衝擊，並優化路線更為直捷，減少彎繞。

王銘德指出，為完善捷運路網發揮綜效，市府也評估將路線由平實轉運站往東延伸至台39線道路，銜接捷運深綠線，可形塑捷運雙十字路網（綠線與藍線、深綠線；藍延線與深綠線），提供更全面公共運輸服務。

王銘德指出，台南捷運綠線路線修正方案東起台39線往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，行經舊城區、永華市政中心至台南地方法院，全長約17.23公里，規劃設置19站，其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站。

他說，為凝聚各界共識，在完成可行性研究修正前，交通局今天起陸續辦理相關座談會及地方說明會，向專家學者及民眾說明，聽取各方意見並納入檢討凝聚共識，後續將儘速完成可行性研究報告書，並爭取市議會同意後提送中央審議。

市長黃偉哲表示，台南市捷運優先路網藍線、藍延線、綠線、紅線、深綠線、黃線均已進行研究規劃階段，進度最快的第一期藍線，可望於115年動土，而最重要的東西向路線綠線，經市府團隊研議參酌先進工法，提出部分高架、部分地下化可行性研究規劃設計，盼減少對城市景觀及道路衝擊。

台南 捷運

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