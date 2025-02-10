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台南二仁溪汙染長度比例12年下降近8成 物種增加到41種

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪水質嚴重汙染長度比例已由2002年的100%大幅下降至2024年的21.5%。
台南市二仁溪水質嚴重汙染長度比例已由2002年的100%大幅下降至2024年的21.5%。

台南市政府推動河川汙染改善，透過科技儀器強化稽查取締，並爭取經費投入汙染治理。其中，二仁溪水質嚴重汙染長度比例已由民國91年的100%大幅下降至113年的21.5%。另環保局向中央爭取的 12.5億電子廢棄物清除計畫，正由行政院審查中，待核定後即能啟動清除作業。

三爺溪為二仁溪主要支流，市府積極推動永康、虎尾寮、仁德等地區的汙水下水道建設，並維運4座水淨場。去年完工的虎尾寮水資源回收中心功能改善與擴建工程，透過排水截流方式，淨化上游水體並回送至三爺溪，每日處理量達2.7萬噸，目標提升上游河段水質至中度汙染以下。

環保局調查發現，二仁溪魚類數量逐年增加，物種由101年的30種提升至41種，近年發現台灣特有種假鋸齒米蝦重返流域，另二仁溪口已連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

另為徹底解決二仁溪電子廢棄物汙染問題，2023年向環境部爭取近千萬元經費，於南萣橋上游450公尺處行水區內試辦乾溼分離回收方式，並搭配相關檢測程序來達到廢棄物類別分選的需求。去年再提出 12.5億元的第二期經費補助計畫，申請中央補助，預計清除1.7萬公噸，目前由行政院審核中，一旦核定，將迅速投入清除作業，加速二仁溪水環境改善。

廢棄物 水質 環保局

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