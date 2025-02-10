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台南流動攤販巴西蘑菇被檢出鎘金屬 含量達7毫克

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫，前往傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家抽驗，範圍涵蓋蛋品、水產品、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等，共抽驗14件，其中，驗出1件巴西蘑菇的鎘含量超標。圖為稽查情況。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫，前往傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家抽驗，範圍涵蓋蛋品、水產品、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等，共抽驗14件，其中，驗出1件巴西蘑菇的鎘含量超標。圖為稽查情況。圖／南市衛生局提供

台南市衛生局今公布，去年10月配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫時，查獲1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量明顯超標，不符合規定；衛生局指出，經查產品來源為嘉義市，已移請當地衛生局辦理外，也呼籲民眾購買食品時，應慎選信譽良好的業者。

台南市衛生局去年10月在新化傳統市場查獲一處流動攤販販售的巴西蘑菇，被檢出有重金屬鎘含量，限量每公斤2毫克，其檢驗結果每公斤竟達7毫克，明顯超標，然而，衛生局人員再度前往稽查時，該流動攤販卻已不在新化傳統市場擺攤。

衛生局表示，經查該流動攤販產品來源為嘉義市，檢驗結果出爐後，已移請嘉義市衛生局辦理；此次，前往傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家抽驗，範圍涵蓋蛋品、水產品、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等，共抽驗14件，僅該件巴西蘑菇不合格。

衛生局提醒，食品業者及民眾都應選購符合衛生標準的竹笙、巴西蘑菇等食品原料，在加工或烹調前確認來源，避免使用來路不明的食品原料，同時仔細查閱產品包裝標示資訊，如品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等，確保食品新鮮與食用安全。

奇美醫院血液透析室主任暨腎臟科主治醫師甘偉志表示，鎘是一種重金屬，雖為人體部分酵素的微量成分，但其對健康的危害遠大於潛在益處，尤其，人體代謝與排除重金屬的能力有限，若長期低劑量的暴露與體內累積，可能引發慢性疾病。

甘偉志也說，鎘的影響雖然不可輕忽，但透過健康的生活習慣、均衡飲食與環境控制，可以有效降低暴露風險，若擔心自身鎘攝取量過高，可諮詢醫療專業人員，透過適當檢測與健康管理，及早發現與預防鎘對身體的影響。

台南市衛生局今公布，去年10月配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫時，查獲1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量明顯超標，不符合規定；衛生局指出，經查產品來源為嘉義市，已移請當地衛生局辦理外，也呼籲民眾購買食品時，應慎選信譽良好的業者。圖為稽查情況。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局今公布，去年10月配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫時，查獲1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量明顯超標，不符合規定；衛生局指出，經查產品來源為嘉義市，已移請當地衛生局辦理外，也呼籲民眾購買食品時，應慎選信譽良好的業者。圖為稽查情況。圖／南市衛生局提供

嘉義 巴西 衛生局

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