台南虎頭埤風景區愛情神助攻 2/14-16相約解真愛密碼
為迎接即將到來的2月14日西洋情人節，臺南市政府特地以「虎神守護真愛密碼1314」為主題，於2月14日至2月16日，在虎頭埤風景區及台南高爾夫球場辦理系列浪漫爆表的活動。
臺南市長黃偉哲表示，2/14西洋情人節即將到來，情人節是很浪漫的日子，但有時也讓不少人傷透腦筋，不知要如何度過？現在來臺南免煩惱，今年市府跟台南高爾夫球場合作，從0214到0314全新規劃情人節密碼系列活動，可以來大新化地區一邊遊山玩水，一邊感受浪漫氣息，一起打打高爾夫球，增進拉近彼此的情誼。
觀旅局表示，今年情人節活動推出結合景區與高爾夫的專屬活動，由球場聘請專業高爾夫球教練到台南高爾夫球場指導推桿，同時台南高爾夫球場更為此次活動設計新化在地特色且高CP值色香味俱全的橄情情人餐，精緻菜色包括甜而不膩口感細緻濃郁的南瓜濃湯、搭配鮮美海味餡料的石榴百花蒸蛋、象徵愛情酸酸甜甜且外酥內嫩令人欲罷不能的左宗棠雞、還有搭配新鮮蝦仁與干貝口感爽脆的蔬菜沙拉、以及以清蒸方式保留食材原味鮮嫩多汁的清蒸鱈魚，最後以清新回甘微酸果香的橄欖醋飲為整體餐點畫下美好句點，盼推桿結束後可以攜手愛人享受幸福的用餐時光。
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