監委指台南監視器老舊治安惡化 議員：看市長有沒有重視

針對監察委員王麗珍調查報告指出，台南市監視器卻有6成屬於老舊、1成沒網路連線、5成不具車牌辨識功能；市議員陳怡珍表示，去年質詢時就提醒台南市監視器系統老舊、品質不穩定，應該加速進行汰換。市議員蔡育輝則認為，監視器與治安的問題，就看市長有沒有重視。

監察委員王麗珍今年1月22日發布調查報告，路口監視器為維護治安及偵辦刑案的利器，台南市警局近年來面對治安狀況惡化，卻未能有效改善監視錄影系統老舊、無網路連線機組占比過高、設置地點未盡涵蓋治安熱點及重要路口等問題，不利於治安維護及犯罪偵查。

民進黨籍市議員陳怡珍指出，曾經連續接到民眾陳情，早上要開車時發現車子被撞到毀損，地點位於安南區安昌街十字路口處，向派出所報請警方調閱路口監視器查看，結果警方表示因為監視器遭受颱風襲擊而毀壞，無法調閱正確影像。

另一件則是陳情安南區海佃路一段與國安街口，監視器因為老舊導致形成秒差，關鍵時期沒有影像、漆黑一片，還好員警積極尋求附近民間業者幫忙，才調閱到事發經過影片。

陳怡珍強調，基層市民遇到的情形與監委調查報告明顯吻合，民眾尋求路口監視器影片未果案例甚多，許多車流量頻繁的大路口，無法成功調閱監視器畫面，令人感到不解。

陳怡珍要求，警察局務必全面盤點監視器功能，加速汰換老舊的治安監視錄影系統、加強網速，維護民眾權益，帶給人民實質安心的感受。

國民黨籍市議員蔡育輝說明，台南市在縣市合併以前，縣區財政不佳，沒有預算裝設監視器，多半是由鄉鎮公所自行發包，不是規劃完善的系統性裝設，因此監視系統很亂；區公所、鄉鎮公所、民間住戶各裝各的，發生事情警察都要去調。

蔡育輝指出，等到縣市合併後，市長賴清德規畫裝設監視器的考量主要又是用在維護交通順暢，同時為了人權，沒有打算從治安角度作為警方偵辦刑案的利器，投入經費有限；才造成從監委調查報告看起來，台南市監視器不注重治安防範的現況。

蔡育輝表示，市府如果沒有增加預算、中央沒有補助，警察局根本沒有經費裝設監視器；他更指出，賴清德為了選總統，讓市長黃偉哲拿28億投入老農津貼、健保補助，幫助民進黨總統、立委大選，卻不願意多拿一些經費給警察裝監視器。

蔡育輝認為，不需要考慮什麼人權，應該多補助一點預算，現有的9千萬經費又要保養舊機組，又要採購新機組，根本不夠用；目前都已經是靠監視器科技辦案時代，如果能再補助1億元給警察裝監視器，相信對於提升破案率會很有幫助。

蔡育輝說，監視器老舊、治安惡化的問題，就看市長與局處首長有沒有重視，要不要再增加預算規模，還是又拿去幫助選舉。

台灣基進黨市議員李宗霖表示，今年已提高汰換監視器預算，較去年增加1億1787萬元，希望警察局能加速改善治安監視錄影系統；另外，對於治安也要求警察局上緊螺絲，盯緊刑案頻繁發生的區域。

台南市警局指出，今年逾15年以上的監視器機組及鏡頭、無網路連線機組將全數汰換完畢，新增機組將實施現地會勘，採「重點監錄包圍」方式設置機組，設置於治安要點、交通要道及預防犯罪必要區域，有效涵蓋治安熱點及重要路口。