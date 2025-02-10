震不停！台南紅黃單受損屋逾1700戶 今啟動修繕評估

0121嘉義大埔地震後，台南楠西、玉井等山區房屋受創嚴重，紅、黃單已逾千1千6百多戶，災民有家歸不得，部分人住在帳棚，期盼早日有棲身之所，市府表示已媒合水利署南水分署舊宿舍34戶，可安置百人，也商借玉井區鹿野苑關懷之家，必要時也可安置；災民最關切的修繕重建部分，結構技師下午將開啟進行房屋修繕評估，一旦核定補助款就會立即撥下。

0121嘉義大埔地震後，截至昨晚，台南市房屋受損通報3991件，已鑑定紅單435件、黃1296件，未貼單有2058件，重災區楠西紅單198件、黃單600件，玉井紅單134件、黃單348件、東山紅單41件、黃單97件、南化紅單21件、黃單112件。

今天上午10點多，楠西又發生規模4地震，因山區多是50年屋齡的磚造房子，地震受損嚴重，面對餘震不斷，很多人不敢回家，楠西區灣丘里約有10戶人家在廟前搭帳棚，希望趕快有安全處所。

楠西區長何榮長說，「災民最關心的是房子修繕和重建」，工務局已通知下午就會有結構技師進駐，原則從紅單部分先開始，因為是詳估修繕的費用，作業速度會較慢，災民也擔心「修繕缺工問題」。

副市長葉澤山說，市府比照0206震災，後續依損壞的建築物進行修復最高補助新台幣200萬元，拆除補助最高補助新台幣300萬元，結構技師估算出金額後，補助款就會很快撥下，協助民眾重建家園，但考量受災戶多「民眾可以先預約營建工班了」

市議員周奕齊指市府資訊未整合，光是租屋津貼，就有「社會局的租屋帳災」和「都發局震災租補」，災民搞不清楚，經與局處討論後，確認都發局的補助金額高，期間長，也有災民說後續的安置及重建進度、條件等，都是災民間互相傳來傳去，問區公所也無人作主。

葉澤山說，租金補貼都是一致比照「0403震災受災戶住宅補貼方案」，3口內每月8000元，最高8口以上每月1.8萬元，也有在楠西區公所成立單一窗口供災民詢問。