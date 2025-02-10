雲林北港在地巷弄燈區 寒流來襲人氣依舊遊客曝原因

雲林縣北港巷弄燈區除可賞古燈、漫遊古巷弄，也有工藝展、俚語猜燈謎，還可動手拓印超可愛的「報馬仔」春聯，被評為北港燈會互動最佳的人氣燈區，北港工藝坊負責人蔡享潤更把許多庫存的文創小物與遊客分享，打卡按讚就送可愛小物，深受年輕遊客喜愛。

北港是花燈原鄉，今年北港燈會分設10個燈區，其中以位在朝天宮前極具古早味的巷弄燈區，深受歡迎，北港俗稱「街仔」的燈區，小巷古厝林立，隱葴許多人氣小店，尤其百年甕牆的北港工藝坊，麻雀雖五臟俱全，是雲林工藝集會小館，展出無數民間藝匠的傑作。

走進燈區滿滿東洋味燈飾和中國風的古仔燈高掛滿巷，展現早年台灣特有的元宵風味，每個角落怎麼拍都美麗，值得一提的是整個燈區，均以北港在地古代延傳的燈節為主題，由一群「非花燈專業」的文史人士集思廣益創設，添加不少文青氣息，深受年輕人喜愛，連老一輩走進巷弄有回到童年時光的感受。

今年打造繽紛彩麗的「傘燈牆」「燈謎牆」，暗巷工藝坊負責人蔡享潤等人巧思，利用蒸籠打造一條「蛇燈」為主燈，更邀請國內纏花大師曾國棻展出經典代表作品，除了賞燈賞藝，工藝坊更提供北港特有的「報馬仔」版畫，讓遊客動手拓印獨特的春聯，喜氣洋洋，即便寒流接連來襲，巷弄依舊人氣滿滿。