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雲林北港在地巷弄燈區 寒流來襲人氣依舊遊客曝原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港巷弄燈區充滿濃濃在地文化，北港鎮立幼兒園到訪認識家鄉，小朋友格外開心。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區充滿濃濃在地文化，北港鎮立幼兒園到訪認識家鄉，小朋友格外開心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港巷弄燈區除可賞古燈、漫遊古巷弄，也有工藝展、俚語猜燈謎，還可動手拓印超可愛的「報馬仔」春聯，被評為北港燈會互動最佳的人氣燈區，北港工藝坊負責人蔡享潤更把許多庫存的文創小物與遊客分享，打卡按讚就送可愛小物，深受年輕遊客喜愛。

北港是花燈原鄉，今年北港燈會分設10個燈區，其中以位在朝天宮前極具古早味的巷弄燈區，深受歡迎，北港俗稱「街仔」的燈區，小巷古厝林立，隱葴許多人氣小店，尤其百年甕牆的北港工藝坊，麻雀雖五臟俱全，是雲林工藝集會小館，展出無數民間藝匠的傑作。

走進燈區滿滿東洋味燈飾和中國風的古仔燈高掛滿巷，展現早年台灣特有的元宵風味，每個角落怎麼拍都美麗，值得一提的是整個燈區，均以北港在地古代延傳的燈節為主題，由一群「非花燈專業」的文史人士集思廣益創設，添加不少文青氣息，深受年輕人喜愛，連老一輩走進巷弄有回到童年時光的感受。

今年打造繽紛彩麗的「傘燈牆」「燈謎牆」，暗巷工藝坊負責人蔡享潤等人巧思，利用蒸籠打造一條「蛇燈」為主燈，更邀請國內纏花大師曾國棻展出經典代表作品，除了賞燈賞藝，工藝坊更提供北港特有的「報馬仔」版畫，讓遊客動手拓印獨特的春聯，喜氣洋洋，即便寒流接連來襲，巷弄依舊人氣滿滿。

原本經營一家「賣台柑仔店」文創店的工藝坊負責人蔡享潤，特將柑仔店結束營業，所庫存的許多文創商品，與遊客分享，凡到工藝坊打卡、按讚、填問卷，即送文創小物，遊客說，走訪多個燈區，多半走馬看花，但到巷弄燈會，不僅燈飾多元饒富在地文化，且可互動拓印春聯、燈謎、知識小語和工藝小展，的確是一處小而美的燈區，尤其寒流冷颼颼，擠在巷弄燈海裡更顯溫暖，值得一遊。

北港巷弄燈區別具文化與多元互動特性，盡管寒流接連來襲，小巷的燈海散發滿滿溫暖，人氣依舊。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區別具文化與多元互動特性，盡管寒流接連來襲，小巷的燈海散發滿滿溫暖，人氣依舊。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區提供北港古早的版畫，讓遊客自己動手拓印獨特的「報馬仔」春聯，很受歡迎。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區提供北港古早的版畫，讓遊客自己動手拓印獨特的「報馬仔」春聯，很受歡迎。記者蔡維斌／攝影
北港工藝坊更提供文創小物和遊客分享，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
北港工藝坊更提供文創小物和遊客分享，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區提供北港古早的版畫，讓遊客自己動手拓印獨特的「報馬仔」春聯，很受歡迎。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區提供北港古早的版畫，讓遊客自己動手拓印獨特的「報馬仔」春聯，很受歡迎。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區別具文化與多元互動特性，盡管寒流接連來襲，小巷依舊人氣滿滿。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區別具文化與多元互動特性，盡管寒流接連來襲，小巷依舊人氣滿滿。記者蔡維斌／翻攝
今年北港巷弄燈區除了主燈，這面傘燈牆最具人氣。記者蔡維斌／攝影
今年北港巷弄燈區除了主燈，這面傘燈牆最具人氣。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區別具文化與多元互動特性，盡管寒流接連來襲，小巷依舊人氣滿滿。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區別具文化與多元互動特性，盡管寒流接連來襲，小巷依舊人氣滿滿。記者蔡維斌／翻攝
北港巷弄燈區的工藝坊展出獨特的纏花藝術。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區的工藝坊展出獨特的纏花藝術。記者蔡維斌／攝影

北港 文創

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