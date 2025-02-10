快訊

賴總統喊國和萬事興 籲五院「五指併攏才有力量」

母遭殘忍分屍 兒淚求「判死」回命案現場…企圖教訓高雄殺人魔

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物有「驚喜降臨」：得到豐厚獎金

台南岸內排水整治見成效 再獲1.7億補助延伸上游

中央社／ 台南10日電

台南獲經濟部水利署前瞻計畫補助，整治鹽水區岸內排水歡門橋下游左右岸護岸，工程已於113年底驗收完成，並再爭取到中央補助1.7億，延續往上游整治，預計4月辦理發包。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，岸內排水長達12.8公里，為鹽水區內重要排水，興農橋上游至鹽水市區約3.8公里人口密集區已在先前治理完成，但中下游渠道寬度不足且多為土堤，歷年來在颱風豪雨期間，常有溢淹及堤岸沖毀等災情發生，影響歡雅里、三明里及文昌里社區居民。

水利局指出，經檢討聚落保護及整治工程效益後，優先辦理歡門橋至羊稠厝橋間護岸治理工程，經市長黃偉哲爭取並獲水利署補助新台幣6530萬元，辦理「岸內排水護岸治理工程二期」，排水斷面從20公尺拓寬為50公尺，堤頂高度符合25年防洪水位標準。

水利局指出，工程中改善歡門橋下游左右岸護岸長度約290公尺，工程完成後有效降低歡雅里、三明里及文昌里社區部落淹水風險。

水利局指出，黃偉哲爭取並再獲中央核准補助1.7億元辦理「岸內排水第三期治理工程」，計畫由下游往上游整治，長度720公尺，延續系統性治理岸內排水，目前正在規劃設計階段，預計4月辦理發包作業，未來將持續爭取治理經費辦理分段整治。

水利局 護岸 黃偉哲

延伸閱讀

助地方發展 永康砲校遷關廟預計年底前完工

台南震災水利署34宿舍供災民居住 黃偉哲感謝慈濟相助

台南鹿耳門聖母廟煙火 散場堵3小時被罵翻

弱勢戶房子被震垮！南市「做工行善團」馬不停蹄助修繕

相關新聞

震不停！台南紅黃單受損屋逾1700戶 今啟動修繕評估

0121嘉義大埔地震後，台南楠西、玉井等山區房屋受創嚴重，紅、黃單已逾千1千6百多戶，災民有家歸不得，部分人住在帳棚，期...

雲林北港在地巷弄燈區 寒流來襲人氣依舊遊客曝原因

雲林縣北港巷弄燈區除可賞古燈、漫遊古巷弄，也有工藝展、俚語猜燈謎，還可動手拓印超可愛的「報馬仔」春聯，被評為北港燈會互動...

監委指台南監視器老舊治安惡化 警：數據真實、持續改善

台南市近年多起槍擊等重大刑案，監委王麗珍調查報告指出，前年刑案破獲率是六都之末，近3年來破案率逐年下降，治安呈現惡化趨勢...

監委指台南監視器老舊治安惡化 議員:看市長有沒有重視

針對監察委員王麗珍調查報告指出，台南市監視器卻有6成屬於老舊、1成沒網路連線、5成不具車牌辨識功能；市議員陳怡珍表示，去...

答喙鼓比賽宣導健康議題 趣味影片吸引觀看

為推廣健康促進，台南市教育局日前針對國小學童舉辦「健康促進逗陣行答喙鼓」年度大賽，各校團隊藉由詼諧逗趣，輕鬆活潑的表演方...

雲林補助農民轉型智慧農業 申請額度僅一半今再力催

因應缺工、高齡化、極端氣候，農業轉型迫在眉睫，雲林縣2021年開始補助農民轉型智慧農業，最高補助100萬元，但去年編列1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。