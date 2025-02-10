台南岸內排水整治見成效 再獲1.7億補助延伸上游

台南獲經濟部水利署前瞻計畫補助，整治鹽水區岸內排水歡門橋下游左右岸護岸，工程已於113年底驗收完成，並再爭取到中央補助1.7億，延續往上游整治，預計4月辦理發包。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，岸內排水長達12.8公里，為鹽水區內重要排水，興農橋上游至鹽水市區約3.8公里人口密集區已在先前治理完成，但中下游渠道寬度不足且多為土堤，歷年來在颱風豪雨期間，常有溢淹及堤岸沖毀等災情發生，影響歡雅里、三明里及文昌里社區居民。

水利局指出，經檢討聚落保護及整治工程效益後，優先辦理歡門橋至羊稠厝橋間護岸治理工程，經市長黃偉哲爭取並獲水利署補助新台幣6530萬元，辦理「岸內排水護岸治理工程二期」，排水斷面從20公尺拓寬為50公尺，堤頂高度符合25年防洪水位標準。

水利局指出，工程中改善歡門橋下游左右岸護岸長度約290公尺，工程完成後有效降低歡雅里、三明里及文昌里社區部落淹水風險。

水利局指出，黃偉哲爭取並再獲中央核准補助1.7億元辦理「岸內排水第三期治理工程」，計畫由下游往上游整治，長度720公尺，延續系統性治理岸內排水，目前正在規劃設計階段，預計4月辦理發包作業，未來將持續爭取治理經費辦理分段整治。