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助地方發展 永康砲校遷關廟預計年底前完工

中央社／ 台南10日電

國防部委由南市府代辦「砲校遷建與開發案」，耗資約新台幣96億元的砲校關廟校區已於1月24日完工，依國防部規劃預計年底前可將永康砲校遷到全新的關廟營區。

台南市長黃偉哲今天在軍備局副局長王德本與地方議員陪同下，前往關廟湯山營區視察。他表示，原砲校將由永康區公所及市府單位進駐，並規劃休閒場域，期盼助益關廟及永康區整體城市發展。

黃偉哲表示，「砲校遷建與開發案」自1990年代即展開討論，至2018年才真正動工，歷經20多年漫長等待。新建砲校已於1月底完工，目前尚有需修整改善地方，國防部規劃年底前完成遷校。此外2條聯外道路分別於2019、2020年完工通車；另2條道路預計明年陸續完工。屆時關廟區發展將大幅提升，原永康砲校則由公所及市府單位進駐，且規劃休閒場域，助益整體城市發展。

黃偉哲也感謝國防部軍備局及陸軍砲校配合，同意以逐棟建築物逐條道路方式來進行驗收；如果要待全部工程竣工才進行驗收，不僅時效差且影響當地整體發展。

工務局長陳世仁說，「砲校遷建與開發案」兩條聯外道路工程於2019年3月完工；新虎山訓練場與南169改道工程2020年7月完工；砲校關廟校區今年1月完工；第3條聯外道路預計2026年初完工，新光大道工程預計202 6年7月完成，二條道路屬於備用道路，但相對社區道路網絡發展助益甚大。

工務局說明，國防部陸軍司令部委由代辦「砲校遷建與開發案」，以分期分區、代拆代建、先建後遷原則，採取五大工區陸續施作。其中，砲校關廟校區占地93餘公頃，總經費約96億元，包含行政教學區、訓練區、公共設施區（含道路與水利設施）、生態保育區等四大使用區及新虎山訓練場2處觀測所、3處訓練場及1處砲陣地等建築物。

工務局指出，砲校新校舍平面設計原則，建置模矩化與穩定的結構平面，並規劃多類型的廣場供校閱、休閒及訓練使用。外觀採漸層次設計，以降低壓迫感，塑造國軍親民愛民形象，採綠建築及智慧建築設計符合現代環保智能潮流。

至於陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區，預計進駐士官兵及學員生2500多人，未來將帶動關廟經濟與都市發展，活絡地方產業成長及土地開發，並滿足陸軍砲校

教訓合一目標。

國防部 綠建築 陸軍

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