答喙鼓比賽宣導健康議題 趣味影片吸引觀看

為推廣健康促進，台南市教育局日前針對國小學童舉辦「健康促進逗陣行答喙鼓」年度大賽，各校團隊藉由詼諧逗趣，輕鬆活潑的表演方式宣導，前3名影片貼在官網，吸引親師生觀看。其中拿第一的大成國小逗趣演出獲迴響最多，也是最棒的宣傳。

大成國小以「一切攏是尚好的安排」為題，宣導正向心理健康，奪得第一。內容由學生扮作好朋友「真古錐」和「真美麗」，以逗趣對話，鼓勵大家正向樂觀看待生活裡的挑戰，用正向健康的心理迎接每一天，其中還穿插敲鐘鈴的橋段，輕巧悅耳的樂音配上自然穩健的語調，讓人耳目一新。

大橋國小和麻豆國小同列第二名，大橋國小運用廣播電臺Call in的情境，對話間詼諧活潑，共同宣導少用3C產品，愛護眼睛的重要性，同時也傳遞「目睭有病著愛去看醫生」的重要觀念。麻豆國小是藉由校園生活裡，同學間偶發的月經來潮尷尬事件，鼓勵用正向健康的態度迎接「轉大人」的喜悅，傳遞彼此理解相互尊重，創造友善性別平等環境。

教育局表示，「健康促進逗陣行答喙鼓」年度大賽宣導視力保健、健康體位、口腔保健、性教育(含愛滋病防治）、全民健保(含正確用藥)、菸檳防制及正向心理健康促進等議題；透過台語的幽默詼諧宣導健康議題，不僅拉近家庭、社區與健康議題距離，還可培養學生上台表演的膽識。

南市113學年度健康促進逗陣行答喙鼓比賽第1名大成國小、第2名為大橋、麻豆國小、第3名東光、永康、大光國小。佳作有立人、新民、崇學、崑山、子龍、新化、協進、安平國小。大成國小影片及前3名影片https://hps.tn.edu.tw/modules/tad_player/playlist.php?pcsn=35。