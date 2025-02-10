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溫差大易誘發心血管疾病 醫師：注意頭頸部保暖

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期日夜溫差大，醫師提醒，民眾除注意頭頸部保暖外，也可飲用薑茶、紅棗茶、溫開水等，促進血液循環。示意圖。圖／奇美醫院提供
近期日夜溫差大，醫師提醒，民眾除注意頭頸部保暖外，也可飲用薑茶、紅棗茶、溫開水等，促進血液循環。示意圖。圖／奇美醫院提供

近期日夜溫差大，加上天氣寒冷，人體的頭頸部及四肢末梢對氣溫變化特別敏感，若未適當保暖，容易引發感冒、過敏性鼻炎、急性氣喘、關節疼痛等疾病，甚至可能誘發心血管問題或腸胃不適，醫師也紛紛提醒，民眾可注意頭頸部保暖，避免寒風直吹。

成大醫院內科部心臟科醫師廖瑀表示，當體外溫度驟降時，體表的血管會收縮以減少熱量的喪失，但同時會增加血壓及心跳，提高心臟的工作負擔，對於本身就有心血管疾病的患者而言，恐增加心臟負荷，易誘發急性心肌梗塞發生。

廖瑀提醒，若有心血管疾病的患者，在寒冬中更該注重身體保暖，尤其要保護胸部、手腳及頭部，可穿著毛衣、襪子、圍巾及帽子等，且應避免在低溫中進行劇烈運動，同時保持均衡的飲食與生活習慣，並規則服用醫師開立的心血管藥物，若出現持續胸悶、胸痛、呼吸困難或其他心臟病徵兆，應立即就醫。

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇則提到，俗話說「富人吃補藥，窮人泡泡腳。」寒冷時節，許多人容易四肢冰冷、關節痠痛、怕風、活動不利等，日常可搭配熱敷關節、泡腳等方式，增強關節的抗寒能力。

此外，下肢受寒易影響全身血液循環，民眾晚上睡覺時可穿上長褲或襪子，並注意腰部、背部及雙腳的保暖，減少夜間因受涼導致腰痛加重或小腿抽筋，但因近日清晨氣溫仍低，起床時不宜過於急促，避免突發性受寒。

莊照宇也建議，民眾在飲食上可多攝取溫熱且富含營養的食物，如薑茶、紅棗茶、溫開水等，促進血液循環，增強身體的保暖能力，並透過良好的作息、適當的飲食調養與保暖措施，可有效降低寒冷天氣對身體的影響。

保暖 醫師

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