雲林補助農民轉型智慧農業 申請額度僅一半今再力催

因應缺工、高齡化、極端氣候，農業轉型迫在眉睫，雲林縣2021年開始補助農民轉型智慧農業，最高補助100萬元，但去年編列1千萬元，僅核定13案共500萬元，粗估已轉型智慧農業的面積約300公頃，僅占全縣種植面積0.5%，縣府今召開記者會宣傳，鼓勵農友轉型。

雲林縣農業種植面積約6萬多公頃，近年受缺工、農業人口高齡化、極端氣候衝擊不小，雲林縣長張麗善認為農業的未來在科技，2021年起補助農民建置或購置科技設備，轉型智慧農業，2023年提高補助，個人(或農民團體)最高補助30萬元，個人(或農民團體)與學術研究單位、設備業者聯合申請示範計畫最高補助100萬元。

縣府開辦智慧農業創新事業補助，每年編列1千萬元經費，但申請件數不多，去年僅核定13案，共補助500萬元，至去年底累計60農場申請，雲林縣農業處技正林承樺表示，縣府補助輔導面積約150公頃，加上民間自發轉型面積，粗估全縣轉型面積約300公頃。

林承樺表示，青農對智慧農業的接受度較高，老農相對接受度差，且許多農友認為縣府雖有補助，但仍要對等投資，沒有達到一定規模種植面積，投資成本不划算，都是轉型窒礙難行的原因，但實際上小額投資轉型就能提高產值或省下人力成本，為鼓勵農友轉型，若有需求會到各農會舉辦說明會。

古坑茶農賴永興的茶園位於草嶺山區，他平時居住在平地，光是要打開茶園澆灌設備來回車程就要兩小時，還曾開車開到睡著，後來申請智慧農業設備補助，建置智慧噴灌系統，不僅可遠端行動監控外，更能省去8成人力成本，現在也有更多時間照顧在平地的作物。

小農劉允存在台中經營科技公司，對農業抱持憧憬，5年前在古坑打造網室種植香莢蘭及山蘇，園區雖有科技栽培設備，但因過於陽春，操作時仍需本人在場，申請補助建置微型氣象站及自動化控制設備，現在遠端就能操控。

雲林縣智慧農業設備補助即日起至3月24日開放申請，張麗善、縣農會總幹事陳志揚、縣府農業處長魏勝德等人今一同為計畫宣傳，並邀請8位受補助農民現身說法。