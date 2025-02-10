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嘉市結合108課綱廟宇文化 闖關遊戲成功送限量哈密卡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠與學生組隊透過手機一起於城隍廟實境解謎。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與學生組隊透過手機一起於城隍廟實境解謎。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府與嘉邑城隍廟攜手合作，將廟宇文化「遊戲化」，全國首推結合108課綱「桃城情緣-奧數奇謎」實境遊戲解謎，將科技導入傳統信仰，透過數位化讓教育向下扎根；闖關成功可獲限量中華電信哈蜜點數卡。市長黃敏惠表示，廟宇實境解謎透過數位科技，將人文、歷史、國文、英文、數學、自然等結合更有深度，也將學校教育走進社區。

黃敏惠表示，廟宇可說是地方博物館，城隍廟是地方信仰中心，自從台灣設計展後與城隍廟做許多文化、信仰整合，如今已是重要景點，進一步希望學校教育要走進社區，經由文創設計的「桃城情緣」，原本只是廟宇的實境解謎，再結合數位發展，減少紙張及相關材料的浪費，與城隍廟、中華電信一起與學校整合，由老師從教育觀點來設計，不但將人文、歷史、國文、英文、數學、自然等結合在一起，讓實境解謎更有深度，除對歷史文物介紹外，讓大家知道原來它可以整合這麼多，更是全國第一個結合108課綱的廟宇實境解謎。

城隍廟表示，「桃城情緣-奧數奇謎」實境遊戲解謎，「將自已化作故事主角，一探嘉邑城隍廟文物歷史、人文傳統，這套實境遊戲體驗，鎖定年輕族群，紙本結合數位科技，內容經大業實中老師轉譯與編輯，融入國中以上的數學、英文、國文、歷史、自然等元素、以多媒體形式再創造廟宇科技新文化，讓青年學子在探索歷史文化的同時，也能體驗到科技帶來的樂趣，進而歡喜走入寺廟；讓文化、科技與教育的結合，將廟宇型態更貼近年輕世代，親身感受宗教文化的深度。

城隍廟邀請全國的「國、高、大學生」元宵節期間來嘉「闖」，嘉義市學生持「嘉e卡」、外縣市學生出示學生證，就可進行燒腦又有趣的實境解謎體驗，闖關成功者，將獲得廟方贈送的中華電信哈蜜點數卡（ Hami Point)（價值100元），限量2000張，送完為止。

歡迎青年學子來嘉義城隍廟挑戰《桃城情緣~奧數奇謎~》實境解謎遊戲，共同創造難忘的元宵回憶。活動詳情，可關注嘉義市政府與嘉義城隍廟官網與社群平台。

嘉義市政府與嘉邑城隍廟攜手合作，將廟宇文化「遊戲化」，全國首推結合108課綱「桃城情緣-奧數奇謎」實境遊戲解謎。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府與嘉邑城隍廟攜手合作，將廟宇文化「遊戲化」，全國首推結合108課綱「桃城情緣-奧數奇謎」實境遊戲解謎。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，這是全國第一個結合108課綱的廟宇實境解謎。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，這是全國第一個結合108課綱的廟宇實境解謎。記者李宗祐／攝影

108課綱 嘉義 城隍廟

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