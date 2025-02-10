北港觀光人數全國最多 台灣好行增闢嘉義高鐵往北港線

台灣好行大眾運輸在雲林有3條路線可通達各觀光景點區，經雲林縣府爭取本月起跨縣市增闢「雲西線」第4條路線，從嘉義太保高鐵站直達北港朝天宮及武德宮等雲林西部沿海各景點區，方便自由行旅客，也可減輕每年北港盛香期的高負荷車流。

去年雲林縣觀光人次突破2千萬人，雲林縣府期能再創新高最近向交通部觀光署申請新增「台灣好行」雲西線並於今年2月上路，從高鐵嘉義站發車直達北港、水林及口湖等主要景點。縣府說，台灣好行新增雲西線後，已通達全縣，遊客不用開車就能暢遊雲林景點。

文觀處長陳璧君表示，目前已通車的台灣好行班車有北港虎尾線、斗六古坑線、雲林草嶺線等3條路線，今年再增雲西線，除草嶺線周3至周日行駛，其他3路線每天都行駛，輕鬆又方便。

北港虎尾線起迄點在斗六火車站經高鐵雲林站、布袋戲館、北港朝天宮、口湖遊客中心、三條崙海清宮、麥寮拱範宮、崙背千巧谷樂園牧場。斗六古坑線也從在斗六火車站發車，經斗六雲中街、社口遊客中心、雲林科技大學、古坑綠色隧道、嘉興宮、福祿壽酒廠、永光故事屋、劍湖山世界、華山咖啡大街。

草嶺線起點斗六火車站，經斗六鎮西國小、水岸藝術公園、成大醫院斗六分院、受天宮、勞工育樂中心、東和、荷苞山桐花公園、早寮、二坪仔、外湖、內湖、新草嶺國小、草嶺山莊、草嶺公園、東璧山莊。

本月新增的雲西線，則從高鐵嘉義站經北港水道頭園區、北港遊客中心、北港1911好庫文化園區、水林顏厝寮聚落、口湖遊客中心、成龍濕地、戰水鯨湖廣場、黃金蝙蝠館、北港春生活博物館、武德宮。