台南這一魚塭的石灰是漏網之魚？ 環團：危害大應一併清除

台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南市2處土資場，遭開罰7千多萬並限期改善，官司纏訴多年去年定讞，判台塑敗訴，要清除這些石灰，並已開始清除，目前已清1.8萬噸。但環團認為另一棄置場是漏網之魚，指倒在魚塭危害大於土資場，要求一併清除，環保局強調已現勘，目前依法處理中，將要求恢復原狀。

台塑燃燒石油焦會產生二氧化硫，經以石灰石進行脫硫吸收而產生事業廢棄物石灰。2013年被查獲處理業者將副產石灰載到台南市麻豆、左鎮的土資場共3處場地傾倒，南市環保局要求清除並處予罰鍰，台塑辯稱是產品非廢棄物，打行政官司，去年判定台塑敗訴，必須恢復原狀，台塑也展開清理作業。

但環團發現，台塑只清除兩處土資場的副產石灰，另麻豆區真理大學附近一魚塭被傾倒的副產石灰，卻被認為未違規，不在清除範圍內，成為漏網之魚。台南社大環境小組召集人黃煥彰去年底在環檢警聯繫會報提出質疑，強調同是副產石灰，應一併清除。

環保局表示，共有3處被傾倒副產石灰，其中位在真理大學附近一處魚塭，被認為未違規，但環團提出質疑後，立即前往現勘，已函農業局，並轉地政局要求恢復原狀。台南地政表示，將會同環保局現勘，若同屬副產石灰，將要求恢復原狀，若不恢復原狀，移法偵辦。

黃煥彰說，這些副產石灰在3年前已被環境部認定是廢棄物而非產品，雖然處理業者辯稱是舖路做農業設施用，但農業部早已函釋農業用地應作農業使用，農業用地的填土應以農業使用為目的，土質應為適合種植農作物的土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他有害物質 。因此，既然判定副產石灰為廢棄物，就該以廢清法來要求清除，而不是以違反區域計劃法來處理，台塑石灰埋在魚塭的危害性比埋在土資場的大，更應該要清除。

。黃煥彰也質疑，既然有3個場址，就應以同一標準處置，卻出現不同作為，應檢討有無過失，他說，台塑石灰埋在魚塭的危害性比埋在土資場的大，更應該要清除。

環保局指出，正在清理的2個場址，副產石灰數量共5.4萬噸，其中麻豆某土資場處有3.3萬噸，已清除1.8萬噸，另其中部分石灰上方有廢鋁渣，最近已核准清理計劃書，廢鋁渣清除後，再處理這些石灰。另，真理大學附近一場址，實際被倒數量還需再進一步清查及估算。