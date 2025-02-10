台南震災水利署34宿舍供災民居住 黃偉哲感謝慈濟相助

嘉義大埔地震造成南市楠西區、玉井區多處災損，南區水資源分署無償提供宿舍，慈濟基金會投入修復工作。盤點現場有34間可居住、預計今天就能完成一半17戶修繕，提供超過100名災民進住。市長黃偉哲、副市長葉澤山、市議員黃肇輝上午察看修繕狀況，感謝國軍協助清理、慈濟團隊協助整修。

黃偉哲表示，楠西居民多農民，目前已進入芒果季農忙時節，災民希望就地安置以便後續農作。為讓災民能夠在相對安全的環境得到休息庇護，協調經濟部水利署南區水資源分署協調無償撥用其眷屬宿舍及戶外空地作為災民居住場所，預估可安置34戶已積極修繕及整理，希望讓災民能有更舒適的居住環境以及安全、穩定的住所。

黃偉哲說，慈濟已投入超過2400人次，提供超過1萬2千份熱食，發出超過2千份安心祝福禮，地震發生後慈濟各地修繕團隊陸續抵達為受創最嚴重的楠西區受損房屋健檢，針對「未貼單」但有部份損壞的房屋，也將由慈濟召集各縣市具建築、水電專長志工，協助災民修繕，極大地減輕災後重建的壓力。

黃偉哲說，會持續與中央政府、各民間公會民間組織密切合作，通力合作加快災後重建工作，並根據災民的需求調整各項措施。未來也將在中央政府的支持下，繼續開放各項申請管道，積極提供災民所需的各類援助與補助，呼籲社會各界持續關注災後復建工作，並希望藉由全體市民、各界企業、及慈善機構的支持，讓受災區能夠快速恢復生機。