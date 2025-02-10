20分可取件！ 台南3項身障服務今起到37區公所隨到隨辦

為提升身心障礙市民申辦社會福利的便利性，台南市政府社會局今天起，在全市37區公所開設辦理窗口，民眾可就近於區公所換「發身心障礙證明」、「進行公益彩券經銷商第一階段資格審查」、「申辦身心障礙者專用停車位識別證明」減少舟車勞頓。更重要的是能隨到隨辦，最慢20分鐘就可拿到辦理的證件。

市長黃偉哲表示，考量到身心障礙者外出不便、行動受限，因此致力於推動各項便民的福利申辦措施，讓身心障礙者能夠在生活上獲得更多支持。這次3項服務就近於公所開設辦理窗口，落實「簡政便民」理念的一步。希望市民可因此降低奔波之苦，並就近申辦服務。

社會局指出，過去身心障礙市民若要申請「身心障礙證明補換發作業」、「公益彩券經銷商第一階段資格審查」、「身心障礙者專用停車位識別證明」相關證明與服務，須親自前往台南市政府社會局辦理或透過區公所代收後轉送至社會局審核。

以「身心障礙者專用停車位識別證」為例，平均每月約有600名民眾申辦，民眾至公所送件後，通常需等待至少2周才能收到核發證件，對於急需停車的市民來說，無法即時滿足需求。此外，若須親自至社會局辦理，對於行動較為不便的朋友來說，無疑增加了申辦上的困難與不便。

社會局了解此問題後，積極研擬優化方案，透過區公所第一線服務體系，將申辦受理審核窗口移至各區公所，讓服務更貼近民眾的需求。對於民眾來說，能快速取得證明文件，使用相關福利服務，對身障者是最大的支持。社會局局長郭乃文表示，希望透過簡化行政流程，縮短申辦時間，並拉近政府與市民的距離。