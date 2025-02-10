快訊

NBA／轉戰獨行俠首秀就傳壞消息 戴維斯腿傷至少缺席1個月

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康中山南路管制人車通行 14日晚到隔天施工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南主幹道永康中山南路雨水下水道工程完工，14日晚到隔天施工管制人車通行。圖／水利局提供
台南主幹道永康中山南路雨水下水道工程完工，14日晚到隔天施工管制人車通行。圖／水利局提供

台南永康主幹道中山南路大雨經常淹水，市府設置雨水下水道改善。訂14日(周五）晚上8點到隔天清晨8點，中山南路至東橋七路口瀝青混凝土刨除鋪設，將交通管制勢必影響人車通行，呼籲民眾繞道或依交管指示減速慢行。

永康中山南路豪大雨就有積淹水問題。市長黃偉哲要求水利局設法改善。水利局在112年7月杜蘇芮、8月卡努颱風災後規畫推動「永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，工程主體趕在春節前完成。

市政府水利局表示，施工廠商2月14日晚上8點到隔天清晨8點，辦理中山南路(中山南路568巷至東橋七路)北側路面、中山南路南側路面約30m (中山南路568巷往東橋七路方向)、中山南路及東橋七路交叉全路口道路瀝青混凝土刨除及鋪設作業，將分階段實施交通管制，請用路人行經施工路段注意行車安全，及配合現場義交指揮減速慢行，造成不便還請民眾見諒。

台南主幹道永康中山南路14日晚到隔天施工管制人車通行，建議上下班趕路民眾繞道。圖／水利局提供
台南主幹道永康中山南路14日晚到隔天施工管制人車通行，建議上下班趕路民眾繞道。圖／水利局提供

交通管制 水利局 災後

延伸閱讀

人車潮湧入 南市鹿耳門聖母廟高空煙火秀周邊交通管制

台南永康中山南路下水道完工 14日路面重鋪復原

初五開工日驚魂 台南永康鬧區會館竄黑煙…6人倉皇逃生

台南永康瓦斯行3樓起火 1樓囤百支桶裝瓦斯

相關新聞

監委指台南監視器老舊治安惡化 警：數據真實、持續改善

台南市近年多起槍擊等重大刑案，監委王麗珍調查報告指出，前年刑案破獲率是六都之末，近3年來破案率逐年下降，治安呈現惡化趨勢...

台南鹿耳門聖母廟煙火 散場堵3小時被罵翻

台南市安南區鹿耳門聖母廟前晚高空煙火秀湧入70萬人潮，民眾抱怨散場時被塞爆，堵逾3小時才能離開，市長臉書被灌爆，有1人身...

雲林縣警局人事異動 局長：歡喜一兩天就好

雲林縣警察局人事異動，新任警局主秘及斗六、斗南、北港分局長今天就任，局長李建民表示，歡喜一兩天就好，後續要用熱忱服務鄉親...

台南永康中山南路管制人車通行 14日晚到隔天施工

台南永康主幹道中山南路大雨經常淹水，市府設置雨水下水道改善。訂14日(周五）晚上8點到隔天清晨8點，中山南路至東橋七路口...

曾文水庫震倒蔣公銅像浮出 發起搶救

嘉義縣大埔鄉大年初二發生強震，矗立曾文水庫水上的「蔣公銅像」遭震倒沒入水中，水庫放水供灌稻作水位下降，蔣公銅像露出水面，...

星期評論／雲林催生猛藥奏效 如何生生不息

雲林縣政府去年起祭出催生猛藥「萬寶龍計畫」，前3胎每名可實領6萬元，成果顯著，去年出生數比前年暴增1倍，重回近20年前的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。