台南永康中山南路管制人車通行 14日晚到隔天施工

台南永康主幹道中山南路大雨經常淹水，市府設置雨水下水道改善。訂14日(周五）晚上8點到隔天清晨8點，中山南路至東橋七路口瀝青混凝土刨除鋪設，將交通管制勢必影響人車通行，呼籲民眾繞道或依交管指示減速慢行。

永康中山南路豪大雨就有積淹水問題。市長黃偉哲要求水利局設法改善。水利局在112年7月杜蘇芮、8月卡努颱風災後規畫推動「永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，工程主體趕在春節前完成。