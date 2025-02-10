監委指台南監視器老舊治安惡化 警：數據真實、持續改善

台南市近年多起槍擊等重大刑案，監委王麗珍調查報告指出，前年刑案破獲率是六都之末，近3年來破案率逐年下降，治安呈現惡化趨勢，全市監視器卻有6成屬於老舊、1成沒網路連線、5成不具車牌辨識功能，且鬧區府前路與西門路周邊許多路段無監錄系統涵蓋，要求警察局改善。

台南市警局今回應，治安監視器機組均依規定維護管理，近3年妥善率均達98%以上，機組運作正常，畫質良好；為加強監錄系統功能及維持良好運作，警局將積極爭取經費，加強設備汰換更新。

監察委員王麗珍今年1月22日發布調查報告，路口監視器為維護治安及偵辦刑案的利器，台南市警局近年來面對治安狀況惡化，卻未能有效改善監視錄影系統老舊、無網路連線機組占比過高、設置地點未盡涵蓋治安熱點及重要路口等問題，不利於治安維護及犯罪偵查。

調查報告表示，依警政統計年報，2023年度台南市暴力犯罪發生率，每10萬人口發生數高達2.48件，是六都之末，亦高於全國暴力犯罪率1.89件；刑案破獲率94.27％，同樣是六都之末，也低於全國破獲率97.12％。

且近3年來台南市全般刑案的發生數逐年上升，破案率卻有下降的趨勢（2021年至2023年破獲率分別為99.39％、97.61％、94.27％），治安確有惡化的趨勢。

市警局回覆，警局嚴禁匿報案件，呈現治安真實面，2024年9月起，警政署將刑案紀錄處理系統介接受理報案e化管理平台，讓刑案統計資料更貼近實際治安面。

統計去年9月起至今年2月止，全般刑案破獲率61.54%，以每10萬人口發生率計算，全般刑案1254.19件，低於比全國平均1264.63件，暴力犯罪破獲率113%，治安相對平穩。

監委報告指出，依市警局資料，治安監視錄影系統迄2024年4月共有機組1810組、鏡頭18721支，其中不具網路連線機組計310組，鏡頭2102支，占總鏡頭比率達11.23％；不具車牌辨識功能之機組521組，鏡頭9286支，占總鏡頭比率約49.6％。

上開機組逾5年使用年限者有1092組、鏡頭數11928支，達總數六成以上；甚至2021年度市府因應長榮大學馬來西亞籍女學生命案，動用第二預備金於校園周圍設置機組151組（攝影機743支）也無連線功能。

此外，台南市審計處查核發現，台南市未能被監錄系統涵蓋的監錄死角，集中於東區、中西區及永康區，其中府前路與西門路周邊路段監錄死角，刑案發生數達49次，均無監錄系統涵蓋。

市警局澄清，151組均有網路連線，目前長榮大學周邊監視器機組均有網路連線功能；市長黃偉哲也於去年10月已指示動支第二預備金1千萬元汰換機組，更於2025年度提高汰換監視器預算，較去年增加1億1787萬元，持續加速改善治安監視錄影系統。

警方指出，今年逾15年以上的監視器機組及鏡頭、無網路連線機組將全數汰換完畢，新增機組將實施現地會勘，採「重點監錄包圍」方式設置機組，設置於治安要點、交通要道及預防犯罪必要區域，有效涵蓋治安熱點及重要路口。

基層員警認為，近5年來監視器設置確實有進步，畫質變好、網速也變快，對於偵辦刑案有幫助；但前年開始，監視器增加變焦功能，可讓影像放大，卻導致流量因此變很大、吃網速，速度又變慢。另外，監視器主機設在路口，常常要去清潔、維護，不然會有小動物闖入、毀損，是比較麻煩的地方。

監委王麗珍調查指出，台南市未能被監錄系統涵蓋的監錄死角，集中於東區、中西區及永康區。記者袁志豪／攝影

監委王麗珍調查指出，2021年度台南市因應長榮大學馬來西亞籍女學生命案，於校園周圍設置機組151組（攝影機743支）沒有連線功能，市警局澄清均有連線。記者袁志豪／攝影