曾文水庫震倒蔣公銅像浮出 發起搶救

嘉義縣大埔鄉大年初二發生強震，矗立曾文水庫水上的「蔣公銅像」遭震倒沒入水中，水庫放水供灌稻作水位下降，蔣公銅像露出水面，面朝下陷爛泥中。有國民黨員發起搶救，南區水資源分署說，銅像暫時安置他處，再請示內政部如何處置。

曾文水庫旁大埔鄉情人公園的「蔣公銅像」，每當水庫接近滿水位，水位上升至蔣公銅像的底座，看起來像是「輕功水上漂」，也像日月潭「九蛙疊像」，可觀測水情，奇景吸引許多人朝聖。但上個月30日、大年初二強震，「蔣公銅像」震倒沒入水中，原本放置銅像的位置空空如也，成為強震另類災情。

張姓國民黨員在臉書貼文發起搶救，蔣公銅像因地震傾倒，落入曾文水庫內，隨著水位下降，銅像露出水面，「我沒辦法讓銅像站起來，同志們，願意幫忙的出個聲，我們的總裁自己救」。

大埔鄉長吳明勳說，情人公園蔣公銅像的管理機關是南水分署，尊重南水分署處置；南區水資源分署副分署長林玉祥說，銅像及基座年代久遠，強震震倒，待水位消退無安全顧慮，先吊起銅像安置適當處所，再轉報權責機關內政部如何處置。

嘉義縣藍營議員議員李國勝說，銅像處理不必政治化，能重立銅像最好；綠營議員陳柏麟說，蔣介石曾是國家領袖，他主張重立銅像一併整理周邊景點，營造特色，吸引遊客。

無黨議員何子凡說，銅像有歷史性，鄉民對銅像也有感情，應尊重民意，建議辦民調或公聽會，與鄉民溝通尋求共識，再決定方案。