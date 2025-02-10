嘉縣鹿草焚化廠轉型生活館 彭啓明揭牌

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠成功轉型，成為全國首個綜合式永續循環與環境教育園區「嘉義縣健康生活館」。環境部長彭啓明昨出席揭牌儀式，肯定創舉，並表示很多人想要台積電不要焚化爐，但嘉義縣將兩者做到極致，可做為他縣市借鏡。

彭啓明指出，焚化爐長期被視為鄰避設施，但嘉義縣政府將焚化爐與縣民需求結合，不僅改善環境品質，減少露天燃燒帶來的空汙，更提供運動與休閒場域，提升地方生活品質。環境部將與台積電合作，導入碳捕捉技術，提高焚化爐的環保效益。

縣長翁章梁表示，嘉義縣健康生活館以前是溫水游泳，現在不論是否擅長游泳，都能享受館內多樣化的健康服務，將舉辦SPA療程、健康講座與各類運動課程，滿足不同年齡層的需求，打造優質運動環境。

負責經營的達和環保公司總經理王聖斌表示，園區不僅顛覆大眾對焚化廠的刻板印象，還結合荷苞嶼生態公園及環境教育設施，成為健身、休閒、環保教育與活動舉辦的多功能場域。

轉型計畫由嘉義縣政府與達和鹿草環保公司自2021年12月起，透過促參合作模式推動，投資超過5千萬元，歷時一年多，將原焚化廠溫水游泳池升級為健康生活館。設施涵蓋健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室等，提供多元運動與健康促進服務。

此外，計畫打造鐵人三項訓練基地，並成立水適能學院，針對不擅游泳者提供水中有氧課程，也將舉辦運動名人講座、健康飲食與養生工作坊，並融入地方文化特色，推動深度旅遊。