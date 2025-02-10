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嘉縣鹿草焚化廠轉型生活館 彭啓明揭牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠轉型全國首座綜合式永續循環及環境教育園區「嘉義縣健康生活館」昨天揭牌。記者李宗祐／攝影
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠轉型全國首座綜合式永續循環及環境教育園區「嘉義縣健康生活館」昨天揭牌。記者李宗祐／攝影

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠成功轉型，成為全國首個綜合式永續循環與環境教育園區「嘉義縣健康生活館」。環境部長彭啓明昨出席揭牌儀式，肯定創舉，並表示很多人想要台積電不要焚化爐，但嘉義縣將兩者做到極致，可做為他縣市借鏡。

彭啓明指出，焚化爐長期被視為鄰避設施，但嘉義縣政府將焚化爐與縣民需求結合，不僅改善環境品質，減少露天燃燒帶來的空汙，更提供運動與休閒場域，提升地方生活品質。環境部將與台積電合作，導入碳捕捉技術，提高焚化爐的環保效益。

縣長翁章梁表示，嘉義縣健康生活館以前是溫水游泳，現在不論是否擅長游泳，都能享受館內多樣化的健康服務，將舉辦SPA療程、健康講座與各類運動課程，滿足不同年齡層的需求，打造優質運動環境。

負責經營的達和環保公司總經理王聖斌表示，園區不僅顛覆大眾對焚化廠的刻板印象，還結合荷苞嶼生態公園及環境教育設施，成為健身、休閒、環保教育與活動舉辦的多功能場域。

轉型計畫由嘉義縣政府與達和鹿草環保公司自2021年12月起，透過促參合作模式推動，投資超過5千萬元，歷時一年多，將原焚化廠溫水游泳池升級為健康生活館。設施涵蓋健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室等，提供多元運動與健康促進服務。

此外，計畫打造鐵人三項訓練基地，並成立水適能學院，針對不擅游泳者提供水中有氧課程，也將舉辦運動名人講座、健康飲食與養生工作坊，並融入地方文化特色，推動深度旅遊。

嘉義 焚化爐 運動

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