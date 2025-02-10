台南鹿耳門聖母廟煙火 散場堵3小時被罵翻

台南市安南區鹿耳門聖母廟前晚高空煙火秀湧入70萬人潮，民眾抱怨散場時被塞爆，堵逾3小時才能離開，市長臉書被灌爆，有1人身體不適，救護車在警方協助開道才將患者送醫，仍宣告不治，民代認為聖母廟和鹽水蜂炮等活動湧入愈來愈多遊客，市府應比照大型燈會妥善規畫交通，並預留緊急通道應變。

鹿耳門聖母廟今年迎春牛、蜂炮及高空煙火，再創新高人潮，但前晚8時許，32歲蘇姓男子與家人前往欣賞煙火時突然倒下，現場駐點救護人員趕往救護，警方雖協助開道，但因大量人潮、車潮，救護車花了一些時間才離開。據了解，蘇姓男子裝有心律調整器，救護人員雖進行CPR以及AED電擊，送醫後仍宣告不治。

許多民眾抱怨散場時被困在現場，耗時3至4小時才能離開，加上違停亂象多，在市長黃偉哲的臉書留言怒批「動線規畫有待加強，被困在廟前無法動彈，小朋友擠到無法呼吸，蜂炮還在進行，超級危險，希望下次能改善。」「市長應考慮更完善的周邊交通管制，搭配更多接駁車服務。」

居民也怨聲載道，表示即便持通行證，仍無法順利回家，「每年都是如此，完全沒有改善，活動辦得再盛大，卻讓我們回不了家，真的很無奈。」

市議員蔡麗青指出，今年人潮遠超預期，相關應對措施明顯不足。煙火結束後，因道路管制未解除，大量遊客受困，警方雖表示因外面車流量過大，但許多路口無人指揮，僅靠當地分局警力明顯不足，建議應比照大型燈會等級，制定完善的交通疏散計畫，增設接駁車等。

黃偉哲說，他較晚離開也困在車陣中，將考慮開放更多元的出入口，並提早解除管制，以利車流往不同方向分散，市府將利用AI智慧交通技術，針對車流進行預測與規畫，減少壅塞時間。

交通局長王銘德說，聖母廟煙火以往都是廟方主辦，市長指示後會檢討，若有接駁需要就會啟動，緊急救護通道需暢通，鹽水蜂炮後天登場，已由民政局協調做好交通管制及接駁規畫，詳情可上運轉台南好交通官方粉專查詢。