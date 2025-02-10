星期評論／雲林催生猛藥奏效 如何生生不息

雲林縣政府去年起祭出催生猛藥「萬寶龍計畫」，前3胎每名可實領6萬元，成果顯著，去年出生數比前年暴增1倍，重回近20年前的出生人口數，然而可預見的是，計畫將於年底結束，沒了相當有感的生育補助金額當誘因，該如何延續增產報國熱潮？

20年前雲林2005年全年出生人口有7232人，如同全國趨勢一樣逐年下滑，2021年起跌破4千人，2021年3830人、2022年3340人、2023年3206人，縣府萬寶龍計畫去年及今年預計共花6億元預算，2024年出生衝至6923人，目標累計到今年要突破萬人，幾乎無懸念。

依此計畫，新手父母生第1到3胎，每胎實際能領到6萬元，甚至第4胎可領13萬元，登記新生兒出生再拿3包尿布，福利全國最佳，雲林去年生育數在各縣市之中逆勢衝高，印證只要補助夠高，就能有一定的生育吸引力。

當今中央的催生政策「0到6歲國家一起養」著重減輕父母養育的負擔，改善托育環境，增加公共化的教保中心、幼兒園等，這幾年依然難拉抬生育率，或許不應忽略補助生育可達到的最直接效益。

不過，萬寶龍補助的資格為父母僅須1人在籍3個月即可申請津貼，縣府發現有人領到錢，戶籍就立即遷出雲林，為此修改規定要求父或母一方須在籍並住滿8個月才可申請；需要從設籍資料進一步檢視分析，申領津貼的夫妻原本就長期住雲林？抑或將戶籍遷回老家生育、甚至明顯地寄戶口只為領優渥金額。

萬寶龍獎金激勵之下，雲林2024年出生人口超越2022與2023年總和，今年可樂觀地預期有漂亮的出生人口，但這些暴增新生兒是否只因搶到其他縣市的寶寶，且未來會不會常住，留在雲林就學、成長，在這筆預算用罄後，縣府除了評估生育補助延長，也要提升托育環境、就學甚至長遠就業條件，讓這些龍子、龍女成為下一代希望。