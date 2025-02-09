弱勢戶房子被震垮！南市「做工行善團」馬不停蹄助修繕

台南市勞工局結合工會組成「做工行善團」，偕同修繕志工改善弱勢家庭的居住環境，今天兵分三路，前往楠西區龜丹里進行修繕任務，一組前往官田區二手家具倉庫搬運衣櫥、桌椅等家具給楠西修繕案家，另木工、電子加工、泥水等工會志工則前往楠西區密枝里李姓低收震災戶進行第二次聯合會勘，馬不停蹄的趕工希望讓居民早日有安居的家。

春節前1月21日發生規模6.4大地震，「做工行善團」志工團隊配合市長黃偉哲震災整合支援規畫，從1月21日至26日協助災民恢復正常用水與用電，總計出動志工120人次，修復管路348處。

楠西區公所通報的低收入戶等弱勢，其中45年次的江先生為弱勢獨居長者，房屋本就老舊，經0121地震導致牆面傾斜，因經濟困難，無法自行負擔房屋維修費用，勞工局與做工行善團修繕團隊2月5日會勘，立即安排今日進行木工牆面及門片修繕工程，修繕過程中志工運用自己的專業技能，細心處理每個細節，打造舒適安全的生活空間。

另外，志工伙伴又發揮最快的效率，今天一大早到隆田二手家具基地運補相關家具到楠西給受災害。台南市木工業職業工會蔡崇安、蔡玉貞；社團法人台南市勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美等夫妻檔出勤服務。

「做工行善團」馬不停蹄執行多處修繕任務，楠西區震災服務案，有台南市電氣業職業工會理事長杜文寶至楠西區油車，處理因地震震壞的自來水管破裂問題，台南市鋁製品製造裝配職業工會理事長余承翰夫妻伉至楠西區鹿陶洋，修理因地震損壞的鋁門。

志工團隊日前會勘楠西區5戶震災戶，木工工會志工至永康區統上開發建設出租套房，評估計畫重新裝修後要淘汰的木製家具，適合修繕戶的家具將運送至二手家具倉庫備用。泥水工會志工前往柳營區修繕戶進行拆除施工，電子機械加工工會志工接續至柳營區修繕戶丈量尺寸，以利下周備料進場施工，及團隊也至南區1戶進行會勘。

市長黃偉哲感謝「做工行善團」志工團隊在地震後第一時間不分晝夜及年假進行搶修，後續更協助房屋無安全之虞的受災戶修繕，副市長葉澤山今天代表黃偉哲市長帶茂谷柑慰勞感謝辛苦的志工。