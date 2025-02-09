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嘉市月老廟辦拋繡球招親大會 600未婚男女拚脫單
嘉義市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟在西洋情人節前夕舉辦拋繡球招親大會，廟前廣場搭起3層樓高的舞台，600名未婚男女參加。當女主角將繡球拋向空中時，眾男高舉雙手搶接繡球，還有4名男士搶抓繡球不放，最後一同上台配對，增添活動趣味。
嘉義市副市長林瑞彥出席活動，祝福未婚男女帶著真誠、真愛的心覓得良緣。
月老祖廟總幹事蔡坤章表示，為鼓勵男女青年尋覓良緣結婚，月老祖廟10年前開始舉辦未婚聯誼活動，今年擴大以古禮招親拋繡球，適逢春節過年，搭建充滿喜氣洋洋的招親大舞台，增添活動的樂趣，讓參加的青年朋友放鬆心情。
主委曾東本表示，大福興宮月老祖廟平日就常有信眾來燒香參拜祈求好姻緣，香火鼎盛，拋繡球活動有來自全台近百名女子和500多名男子參加，都是22歲至45歲的未婚男女。
一名參加活動的男子說，因職場同事多為男生，希望透過活動多認識異性，連續參與活動3年，透過活動認識幾名女性朋友，希望今年就能找到正緣。雖然現今網路交友發達，但線下認識更有溫度。
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