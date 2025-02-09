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嘉義強震震倒！曾文水庫「蔣公銅像」露出水面 臉部陷泥中

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉大年初二發生規模5.6強震，矗立曾文水庫水上「蔣公銅像」震倒沒入水中，水庫放水供灌嘉南區一期稻作，水位下降，蔣公銅像面朝下陷爛泥中，露出水面。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉大年初二發生規模5.6強震，矗立曾文水庫水上「蔣公銅像」震倒沒入水中，水庫放水供灌嘉南區一期稻作，水位下降，蔣公銅像面朝下陷爛泥中，露出水面。圖／讀者提供

嘉義縣大埔鄉大年初二發生規模5.6強震，矗立曾文水庫「蔣公銅像」震倒沒入水中，水庫放水供灌稻作，水位下降銅像陷爛泥露出水面，有國民黨員發起搶救；水利署南區水資源分署將先吊起安置適當處所，再轉報內政部如何處置；有議員建議重立銅像，另有議員認為不必政治化，尊重在地民意，尋求共識再決定。

曾文水庫過年接近滿水位，水位上升至蔣公銅像底座，看起來就像是「輕功水上漂」，奇景吸引許多人朝聖，但上月30日、大年初二強震，放置銅像位置空空如也，「銅像水上漂」奇景消失，成為強震另類災情。

張姓國民黨員臉書發起搶救，「蔣公銅像地震傾倒，水位下降，早上露出水面，銅像面朝下陷爛泥，同志們，願意幫忙的出個聲，我們總裁自己救！」大埔鄉長吳明勳說，蔣公銅像管理機關是水利署南區水資源分署，銅像震倒善後由南水分署處理，尊重南水分署處置；南區水資源分署副分署長林玉祥說，銅像及基座年代久遠，強震震倒，待水位消退無安全顧慮，先吊起銅像安置適當處所，再轉報權責機關內政部如何處置。

大埔鄉隸屬觀光署西拉雅國家風景區管理處，針對情人公園蔣公銅像震倒後處理，外界關注，有人主張重立銅像，有人認為送桃園慈湖保管；藍營議員李國勝說，銅像處理不必政治化，能重立銅像最好，主管機關該如何處理就怎麼處理。

綠營議員陳柏麟說，蔣介石曾是國家領袖，他主張重立銅像一併整理周邊景點，營造特色，吸引遊客；無黨議員何子凡說，銅像有歷史性，蔣介石有歷史功過，處理不必政治化，銅像與鄉民有感情，應尊重民意，建議辦民調或公聽會，與鄉民溝通尋求共識決定處理方案。

嘉義縣大埔鄉曾文水庫過年期間接近滿水位，水位上升至蔣公銅像的底座，看起來就像是「輕功水上漂」，奇景吸引許多人朝聖。大年初二發生規模5.6強震，「蔣公銅像」震倒沒入水中。圖／吳明勳提供
嘉義縣大埔鄉曾文水庫過年期間接近滿水位，水位上升至蔣公銅像的底座，看起來就像是「輕功水上漂」，奇景吸引許多人朝聖。大年初二發生規模5.6強震，「蔣公銅像」震倒沒入水中。圖／吳明勳提供

強震 曾文水庫 議員

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