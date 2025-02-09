快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

「咱畫咱的話」！ 台南推母語用畫展點亮魅力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今辦「咱畫咱的話」畫作展覽，推廣母語文化。圖／南市教育局提供
台南市教育局今辦「咱畫咱的話」畫作展覽，推廣母語文化。圖／南市教育局提供

台南市教育局為推廣母語文化，今與國立台南生活美學館舉辦世界母語日系列活動—「咱畫咱的話」畫作展覽。精選113學年度「魔法語花一頁書」競賽脫穎而出的48幅優秀作品，涵蓋台語、客語、原住民族語及新住民語等多元語言，透過童趣筆觸與創意視角，展現語言與藝術交織的魅力。

這些優秀作品各具巧思，呈現不同族群的語言特色與文化內涵。佳興國小翁宥薰的「掃地掃壁角，洗面洗耳空（客語）」以大膽的色彩與細膩的構圖，詮釋客家族群務實耕耘、做事徹底的精神。新泰國小吳語環的「織布歌（泰雅族語）」展現原住民族精緻的傳統服飾與圖騰文化，巧妙運用色彩搭配與構圖，呈現泰雅族特有的文化魅力。

復興國中學生陳玥吟的「慢牛厚屎尿（台語）」以擬人化手法描繪閩南俗諺，畫面動感十足，色彩協調，充分展現語言的幽默意涵。立人國小吳羽恩的「行雲流水（新住民語）」透過越南傳統服飾與奔放筆觸，勾勒出新住民文化的獨特意象，展現越南風情的生活美學。

教育局長鄭新輝表示，這48幅作品是從2148件參賽作品中脫穎而出，學生們將俗諺與母語文句，透過童真的筆觸與豐富想像力，轉化成生動的圖像，讓觀者能夠深切體會到各族群的語言韻味與生活智慧，也讓母語教育展現活力與創新精神。畫作展期至2月26日。

台南市教育局今辦「咱畫咱的話」畫作展覽，推廣母語文化。圖／南市教育局提供
台南市教育局今辦「咱畫咱的話」畫作展覽，推廣母語文化。圖／南市教育局提供
台南市教育局今辦「咱畫咱的話」畫作展覽，推廣母語文化。圖／南市教育局提供
台南市教育局今辦「咱畫咱的話」畫作展覽，推廣母語文化。圖／南市教育局提供

原住民族 新住民 語言

延伸閱讀

台南學校地震災損近3.9億…楠西、東山國中最嚴重 明日開學

越區、互搶學生！南市全面取消166所國中小「自由入學」

教團指打壓工會 台南教局：會兼顧學習權與給假

全教總批「打壓勞權」嗆下台 台南教育局長回應了

相關新聞

聖母廟煙火吸70萬人民眾塞車陣3小時罵爆 黃偉哲說話了

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉行「花火迎春」高空煙火秀，估湧70萬信徒湧入祈福，火樹銀花璀燦令人看得目不暇給，但民眾...

大埔強震震倒蔣公銅像...有人號召搶救 南水署處理方案曝

嘉義縣大埔鄉上月30日大年初二，發生規模5.6強震，矗立曾文水庫水上「蔣公銅像」震倒沒入水中，日前水庫放水供灌嘉南區一期...

「咱畫咱的話」！ 台南推母語用畫展點亮魅力

台南市教育局為推廣母語文化，今與國立台南生活美學館舉辦世界母語日系列活動—「咱畫咱的話」畫作展覽。精選113學年度「魔法...

嘉縣焚化廠化身休閒館 彭啓明：焚化爐與台積電兼顧可作為借鏡

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠轉型全國首個綜合式永續循環及環境教育園區「嘉義縣健康生活館」，包括健身房、TRX訓練區、SPA水療、...

捐款創10年新低年少1千萬元 雲林弱勢兒少助學補助受衝擊

雲林家扶中心服務2千名弱勢兒少，每年提供學習補助、獎助學金約4千萬元，去年疑受通膨、大環境衝擊，捐款減少一千萬元，創近1...

血庫告急拉緊報 雲林媽祖廟神救援...捐血送「大龍蝦」

寒流冷颼颼，連帶影響民眾捐血意願，全台血庫拉緊報，為鼓勵民眾捐血，雲林縣西螺廣福宮今天舉辦捐血送「龍蝦」活動，並加碼送高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。