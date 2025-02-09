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「咱畫咱的話」！ 台南推母語用畫展點亮魅力
台南市教育局為推廣母語文化，今與國立台南生活美學館舉辦世界母語日系列活動—「咱畫咱的話」畫作展覽。精選113學年度「魔法語花一頁書」競賽脫穎而出的48幅優秀作品，涵蓋台語、客語、原住民族語及新住民語等多元語言，透過童趣筆觸與創意視角，展現語言與藝術交織的魅力。
這些優秀作品各具巧思，呈現不同族群的語言特色與文化內涵。佳興國小翁宥薰的「掃地掃壁角，洗面洗耳空（客語）」以大膽的色彩與細膩的構圖，詮釋客家族群務實耕耘、做事徹底的精神。新泰國小吳語環的「織布歌（泰雅族語）」展現原住民族精緻的傳統服飾與圖騰文化，巧妙運用色彩搭配與構圖，呈現泰雅族特有的文化魅力。
復興國中學生陳玥吟的「慢牛厚屎尿（台語）」以擬人化手法描繪閩南俗諺，畫面動感十足，色彩協調，充分展現語言的幽默意涵。立人國小吳羽恩的「行雲流水（新住民語）」透過越南傳統服飾與奔放筆觸，勾勒出新住民文化的獨特意象，展現越南風情的生活美學。
教育局長鄭新輝表示，這48幅作品是從2148件參賽作品中脫穎而出，學生們將俗諺與母語文句，透過童真的筆觸與豐富想像力，轉化成生動的圖像，讓觀者能夠深切體會到各族群的語言韻味與生活智慧，也讓母語教育展現活力與創新精神。畫作展期至2月26日。
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