快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

台南警壓制揮刀男遭劃傷 黃偉哲探視允強化執勤安全

中央社／ 台南9日電

台南警方昨晚獲報處理一名男子持刀揮舞案件，過程中35歲徐姓員警臉部遭劃傷送醫，台南市長黃偉哲今天前往醫院探視，允諾強化員警執勤安全配套機制，避免類似情況發生。

黃偉哲表示，很難過優秀員警在執勤任務時意外受傷，特地到成大醫院為員警打氣，並給予家屬鼓勵支持，希望受傷員警早日康復，同時也感謝醫療團隊專業用心，市府將持續強化警察執勤安全與相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。

陪同前往的台南市政府警察局長林國清表示，對於員警英勇執勤態度表示肯定及慰勉，警方絕不容許任何暴力滋事行為，若有將嚴辦到底，並呼籲民眾遇有糾紛時，應保持冷靜並立即撥打110報案，以維自身安全。

台南市政府警察局第五分局昨晚11時許獲報，北區東豐路一處巷子內有男子持刀揮舞，立即啟動快打警力趕赴現場，處理過程中，男子持刀攻擊員警並強烈反抗，員警使用臂盾及電擊槍壓制均無效後，對空鳴槍制止，將男子壓制逮捕，並協助救護人員將男子強制管束，送往成大醫院治療。

警方指出，徐姓員警在處理過程中臉部遭劃傷，傷勢暫無大礙，於成大醫院急診室觀察治療中，全案依殺人未遂及妨害公務罪嫌將男子送辦。

成大醫院 警察

延伸閱讀

聖母廟煙火吸70萬人民眾塞車陣3小時罵爆 黃偉哲說話了

台南鹿耳門聖母廟高空煙火無人機大秀 估湧數十萬人潮

美國旅遊節目台南拍攝 體驗藝陣文化魅力

消防員體驗營學童學習消防知識 黃偉哲：要與家人分享

相關新聞

聖母廟煙火吸70萬人民眾塞車陣3小時罵爆 黃偉哲說話了

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉行「花火迎春」高空煙火秀，估湧70萬信徒湧入祈福，火樹銀花璀燦令人看得目不暇給，但民眾...

大埔強震震倒蔣公銅像...有人號召搶救 南水署處理方案曝

嘉義縣大埔鄉上月30日大年初二，發生規模5.6強震，矗立曾文水庫水上「蔣公銅像」震倒沒入水中，日前水庫放水供灌嘉南區一期...

「咱畫咱的話」！ 台南推母語用畫展點亮魅力

台南市教育局為推廣母語文化，今與國立台南生活美學館舉辦世界母語日系列活動—「咱畫咱的話」畫作展覽。精選113學年度「魔法...

嘉縣焚化廠化身休閒館 彭啓明：焚化爐與台積電兼顧可作為借鏡

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠轉型全國首個綜合式永續循環及環境教育園區「嘉義縣健康生活館」，包括健身房、TRX訓練區、SPA水療、...

捐款創10年新低年少1千萬元 雲林弱勢兒少助學補助受衝擊

雲林家扶中心服務2千名弱勢兒少，每年提供學習補助、獎助學金約4千萬元，去年疑受通膨、大環境衝擊，捐款減少一千萬元，創近1...

血庫告急拉緊報 雲林媽祖廟神救援...捐血送「大龍蝦」

寒流冷颼颼，連帶影響民眾捐血意願，全台血庫拉緊報，為鼓勵民眾捐血，雲林縣西螺廣福宮今天舉辦捐血送「龍蝦」活動，並加碼送高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。