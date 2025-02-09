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聖母廟煙火吸70萬人民眾塞車陣3小時罵爆 黃偉哲說話了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市鹿耳門聖母廟高空煙火燦爛綻放，令人看得目不暇給。圖／取自黃偉哲臉書
台南市鹿耳門聖母廟高空煙火燦爛綻放，令人看得目不暇給。圖／取自黃偉哲臉書

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉行「花火迎春」高空煙火秀，估湧70萬信徒湧入祈福，火樹銀花璀燦令人看得目不暇給，但民眾抱怨散場時被塞爆堵逾3小時才能離開，在市長臉書留言罵爆，黃偉哲說他也被塞在路上，對於每年都湧入越來越多觀光客，除評估是否從廟後方再開闢新路加快疏散，也要借助AI智慧交通的科技協助減少塞車時間。

鹿耳門聖母廟每年迎春牛及蜂炮、高空煙火民俗活動，已成元宵節前的重頭戲，今年吸引逾70萬人次再創新高，市長黃偉哲臉書貼文在「驚呼連連之下，鹿耳門聖母廟最讓人期待的煙火燦爛綻放。錯過的朋友我們明年見！」但底下留言對交通疏散一片罵聲，煙火結束仍遲不開放管制，有人被堵3、4小時還無法出去。

網友抱怨「動線規劃有待加強昨天一攤人卡在廟前，前進也不是 後退也不是，小朋友被擠到無法呼吸，蜂炮還在進行 超級危險，警察同仁也沒來疏通，希望下次可以改善」、「市長要不要考慮未來周邊交通管制更完善，搭配更多接駁服務？」「希望進去有一條路線出去是另一條路線」、「煙火是很漂亮但是動線規劃非常爛 ，還有想要找廁所都沒看到真的很生氣」。

「煙火很漂亮很震撼！現場人流車流也讓第一次參加的我驚呼連連，不光是迴轉區被機車占滿，人跟車無限並排跟對向交錯，真的很危險，期望明年的舉辦，能夠有更妥善的進場、散場規畫，讓盛大的活動也有圓滿的結束」。

當地居民也抱怨，每年活動交通路線差，當地居民拿著通行證身分證還是進不去，已經好幾年如此完全沒有改善，導致當地居民只能把車子停外面馬路旁，上班一天累了想回家回不了，交通問題如果沒有改善處理，是真的不希望這個活動再繼續。

市議員蔡麗青指人潮超乎預期，因應措施明顯不足，煙火結束散場因道路仍管制，很多遊客被困住，警方說是因台江大道外面的車流量仍很大，但很多路口都無人指揮交通，光靠一個分局的警力明顯不足，聖母廟煙火已經成為知名元宵活動，不能視為寺廟的地方活動，市府要有比照大型燈會的交通疏散計畫，比如啟動接馭車等，長期則應進行道路拓寬，像老安平以前道路狹窄也是擠爆，土城目前也面臨同樣的問題。

市長黃偉哲表示，昨晚他較慢離開會場也塞在車陣中，就覺得疏散要花很久，未來在舉辦這麼多人潮的活動，要開放更多元的出入場方式，散場應早點把管制道路打開讓車潮往南往北疏散，他感覺大多數人潮是往南進入市區，未來交通局及執法的警察局，應將封閉時間和開放時間及車流引導做更有效的辦法，可用AI 來推算根據車流做好疏散，讓塞車的時間減少。

黃偉哲說，鹿耳門聖母廟和鹽水蜂炮都是地方重要元宵活動，節目一年比一年精彩人潮一年比一年多，但地區道路都非常狹窄，一次性的活動要拓寬道路牽涉到徵收土地等問題，會請主辦單位評估在廟後方開闢新的道路以疏導車流。

另外黃偉哲也呼籲，民眾爭春牛時去年發生衝突，今年雖嚴正以待但還是很激動，就像搶頭香有無搶到心裡都是虔誠的，民俗活動都是求好運，要心平氣和快樂就好，不要爭出火氣打出暴力來就不好。

台南安南區鹿耳門聖母廟昨晚迎春牛及施放高空煙火吸引逾70萬遊客，民眾抱怨交通疏導及管制差，許多人被擠到幾乎無法呼吸。圖／台南市政府提供
台南安南區鹿耳門聖母廟昨晚迎春牛及施放高空煙火吸引逾70萬遊客，民眾抱怨交通疏導及管制差，許多人被擠到幾乎無法呼吸。圖／台南市政府提供
台南市鹿耳門聖母廟高空煙火燦爛綻放，令人看得目不暇給。圖／取自黃偉哲臉書
台南市鹿耳門聖母廟高空煙火燦爛綻放，令人看得目不暇給。圖／取自黃偉哲臉書
針對鹿耳門聖母廟高空煙火後民眾塞在車陣中逾3小時，台南於市長黃偉哲表示昨晚也被塞在車陣中，會再研擬更好的疏散作法。記者吳淑玲／攝影
針對鹿耳門聖母廟高空煙火後民眾塞在車陣中逾3小時，台南於市長黃偉哲表示昨晚也被塞在車陣中，會再研擬更好的疏散作法。記者吳淑玲／攝影

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