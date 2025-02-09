台南水道博物館意外的浪漫 冒出紫花霍香薊花海

台南山上花園水道博物館園區內近日出現一片紫色花海，有遊客遠望誤以為是薰衣草，館方解釋這是野外常見的「紫花霍香薊」，因生命力旺盛，未刻意照顧就意外形成浪漫景觀。

台南山上花園水道博物館人員告訴中央社記者，工作人員約2年前在園區密林區白千層林後方，發現零星紫花霍香薊花叢，嘗試以順應自然方式，讓花籽自行掉落、繁衍，每到春天會自然綻放，在未經人工種植，也未投入額外經費情況下，藉由大自然運行鋪展成壯觀景致。

館方人員指出，先前曾有新進員工因習慣割草，將這片地區割成「小平頭」，所幸管理團隊及時告知，才讓這片景觀得以保留，也讓大家知道，這種常被視為雜草的植物，若在合適環境中生長，也能成為動人風景。

館方人員表示，除了紫花霍香薊花海，園區內C館旁波斯菊花田也進入盛開期，初估目前綻放約5成，花朵隨風搖曳，與密林區紫色花毯相映成趣，為園區增添繽紛景色，遊客可一次欣賞兩種不同花景，預計花期還可持續約1個多月。

台南市政府文化局代理局長林韋旭表示，現在正是紫花霍香薊與波斯菊最佳賞花期，民眾可走訪一趟山上花園水道博物館，親眼看看由大自然繪製的花海奇蹟，感受季節限定詩意風光。

依據農業部農業知識入口網資料，紫花霍香薊原產於熱帶美洲，園藝分類屬觀花植物、藥用植物，生性強健且生長快速，需要充足日光，以手輕觸莖葉可聞到強烈特異氣味，常見於原野荒地、田埂、道路兩旁、次生林、公園綠地、河床、果園、造林地及濕地。