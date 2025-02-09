嘉縣焚化廠化身休閒館 彭啓明：焚化爐與台積電兼顧可作為借鏡

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠轉型全國首個綜合式永續循環及環境教育園區「嘉義縣健康生活館」，包括健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室等，今天上午受邀揭牌的環境部長彭啓明表示，很多人想要台積電不要焚化爐，但嘉義縣將兩者做到極致，可做為他縣市借鏡。

環境部長彭啓明表示，縣府焚化爐不再是鄰避設施且與縣民結合在一起讓環境更乾淨，甚至能大幅度減低周邊露天燃燒，空氣品質愈來愈好，縣民可以來這裡運動、旅遊，未來環境部承諾會再與台積電合作，將焚化爐再加上碳捕捉產生更高效益。嘉義縣垃圾減量已做得很好，又讓焚化爐轉廢為能，很多人想要台積電不要焚化爐，但嘉義縣長翁章梁將兩者做到極致，可做為他縣市借鏡。

縣長翁章梁表示，嘉義縣健康生活館以前是溫水游泳，如今不會游泳的也可以來，未來像SPA或辦很多與健康有關的活動，提供優質服務，滿足不同運動愛好者的需求。

達和環保公司總經理王聖斌表示，打破民眾對焚化廠的刻版印象，結合荷苞嶼生態公園、健康生活館與環境教育設施，未來是健身運動、休閒遊憩、環保教育以及舉辦活動的多元場域。

王聖斌表示，場館不僅能體驗傳統的游泳與健身訓練，更引進鐵人三項運動，計畫打造為鐵人三項訓練基地，並特設「水適能學院」，提供專為非游泳者設計的水中有氧課程，滿足不同群體的健身需求。另舉辦各類心靈豐富的活動和講座，如運動名人講座、健康飲食和養生生活工作坊。並結合地方特色的文旅探索活動，能深入探索嘉義縣的每一個角落。