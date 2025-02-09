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捐款創10年新低年少1千萬元 雲林弱勢兒少助學補助受衝擊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心服務2千名弱勢兒少，每年提供學習補助、獎助學金約4千萬元，去年疑受通膨、大環境衝擊，捐款減少一千萬元，創近10年新低，今年元月起已減少國中小學助學金補助名額因應，為避免捐款減少衝擊擴大，家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。

家扶中心今在虎尾雲林布袋戲館舉辦愛心義賣活動，籌措助學經費，近千件生活用品讓民眾以銅板價購得，雲林縣副縣長謝淑亞率先捐出一萬元響應、縣議員黃美瑤捐出2千元，家扶主委陳燦勳、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人也都在現場購買物品響應。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，不含認養費用，家扶中心每年助學金、學習補助支出近4千萬元，疑受通貨膨脹影響，去年捐款銳減25%約一千萬元，是近十年新低，因入不敷出，今年元月開始，原本每月提供350名國中小學習補助金、每人2千至3千元不等，今年元月開始，已減少70名額，每人最高補助2千元。

不僅學習補助受衝擊，原本每年少年培力課程年度經費約100萬元，考量捐款下降，今年將減為60萬至80萬元間，歐厚成坦言，課程次數大幅減少，恐會讓弱勢兒培力成效不彰，但巧婦難為無米之炊，現階段僅能以此因應。

新學期即將開學，為免衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣活動，扶助兒少也帶來各項才藝演出「吸客」，並自製奶酪販售，家扶主委陳燦勲表示，感謝熱心民眾捐贈各式各樣的義賣品，希望大家共襄盛舉，響應助學活動。家扶中心預估今天渴望募得8萬元，所得將全數作為家扶學子助學所用。

雲林縣府社會處長林文志表示，去年受大環境影響，許多社福單位或多或少都受到衝擊，尤其家扶中心服務量體較大，衝擊更為明顯，縣府會持續尋找企業團體協助，彌補社福缺口。

為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影
為避免捐款減少衝擊擴大，雲林家扶中心今舉辦愛心義賣、學童獻藝活動，所得將提供助學使用。記者陳雅玲／攝影

家扶中心 捐款 雲林

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