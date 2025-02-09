血庫告急拉緊報 雲林媽祖廟神救援...捐血送「大龍蝦」

寒流冷颼颼，連帶影響民眾捐血意願，全台血庫拉緊報，為鼓勵民眾捐血，雲林縣西螺廣福宮今天舉辦捐血送「龍蝦」活動，並加碼送高麗菜等逾10項禮品，上午氣溫僅10餘度，仍成功吸引民眾排隊捐血。

廣福宮董事長林勝雄表示，每年農曆春節過後，血庫都會拉緊報，所以廟方每年元宵前都會舉辦捐血公益活動，希望透過媽祖信仰的力量，讓民眾一同響應公益，今年除有彩繪慶元宵比賽，也辦理捐血活動。

林勝雄說，有熱心信眾捐贈400隻市價約1千元的龍蝦要送給捐血民眾，也有人捐贈1千斤高麗菜、蛋糕、醬油、米粉等，只要民眾捐血一袋就贈送一隻龍蝦、2顆高麗菜，做公益又有好康可拿，希望今天能將所有龍蝦送出，為血庫大進補。

雲林西螺鎮今天上午室外氣溫約13度，廣福宮前仍有民眾絡繹不絕排隊捐血，一名定期捐血的民眾捐血後手提大包小包的禮品，直說這是他捐血以來拿過價值最高的禮品。

台中捐血中心企劃課員陳家綺表示，中彰投雲血液庫存僅6.1天，其中O型血5.2天最缺，其次是A型6.5天、B型6.8天，因為天氣冷民眾感冒多或不想出門，血庫持續告急。