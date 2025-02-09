大埔強震震倒蔣公銅像...有人號召搶救 南水署處理方案曝

嘉義縣大埔鄉上月30日大年初二，發生規模5.6強震，矗立曾文水庫水上「蔣公銅像」震倒沒入水中，日前水庫放水供灌嘉南區一期稻作，水位下降，蔣公銅像面朝下陷爛泥中，露出水面，有熱心國民黨員發起搶救，管理機關南區水資源分署將吊起保管銅像，基座不再立銅像，協調送交桃園慈湖集中保管

張姓熱心國民黨員臉書說，「黨員同志們，我們自己的總裁自己救，嘉義縣大埔鄉情人公園的蔣公銅像，因地震傾倒，落入曾文水庫內，隨著水位下降，今天早上已露出水面，現在面朝下陷在爛泥中，我自己一個人沒辦法讓銅像站起來，同志們，願意幫忙的出個聲，我們自己的總裁自己救！ 」

曾文水庫過年期間接近滿水位，水位上升至蔣公銅像底座，看起來就像是「輕功水上漂」，奇景吸引許多人朝聖，但大年初二強震後，原本放置銅像的位置空空如也，銅像水上漂奇景消失，成為大年初二地震另類災情。