情人節最超值行程！台南市推「真愛密碼1314」愛情套餐

隨著2月14日西洋情人節的到來，台南市政府規畫「虎神守護真愛密碼1314」活動，於2月14日至16日在虎頭埤風景區與台南高爾夫球場推出一系列浪漫體驗，讓情侶們共度甜蜜佳節。市長黃偉哲今與知名網紅茵茵共同示範「一桿進洞」，並根據網友最熱門的愛情密碼推出四大愛情主題套餐，限量120組手刀快搶報名。

黃偉哲表示，情人節是許多情侶期待的日子，很多人傷腦筋如何安排，為了讓大家有個難忘的回憶，台南市政府與台南高爾夫球場攜手合作，規畫一系列精彩活動，且CP值超高，從2月14日至3月14日，來到大新化地區的虎頭埤風景區與台南高爾夫球場，不僅可以欣賞美景，還能體驗推桿樂趣，並享受精心設計的情人節專屬餐點。

此次活動的一大亮點是「愛情的推手～一桿進洞」，由專業高爾夫教練指導推桿技巧，讓情侶們攜手挑戰。另外，台南高爾夫球場特別設計高CP值的「橄情情人餐」，其中包括南瓜濃湯、石榴百花蒸蛋、左宗棠雞、蔬菜沙拉、清蒸鱈魚，以及橄欖醋飲，讓愛侶們在浪漫氛圍中共享美食。

此外，活動期間在處頭埤還有「相依天鵝船～愛比水深」體驗，情侶可以搭乘天鵝船遊湖，沉浸在唯美的自然景色中。還有「永結情人鎖～生生世世」活動，情侶可攜帶專屬愛情鎖，或參加「葫蘆愛情御守鎖DIY」製作，並將鎖掛在虎月吊橋上，象徵永恆的愛情。夜晚還可參加「星空露營」，讓滿天星斗見證彼此的愛意。

觀旅局長林國華表示，網友創作的愛情密碼就超過200多組，根據最熱門的推出四大主題方案，分別為：「踩船『球』姻緣」(甜蜜價1314元)、「手作『鎖』幸福」(甜蜜價592元)、「『球』虎神『鎖』住愛情」(甜蜜價1592元)及「星空露營1314大全套」(甜蜜價2520元)，每日限量20組，2人同行最低592元即可參加。

為鼓勵民眾參與，市府推出限量優惠，每日前10組報名者可獲贈蘭展門票兩張。此外，於左鎮化石館或山上花園水道博物館說出情人節密碼，即可享門票優惠或獲得可愛園長狗狗橡皮擦。2月14日至3月14日至虎頭埤風景區入園說出愛情密碼，還可享雙人同行一人免費、禮物店購買情鎖88折及天鵝船搭乘六折等優惠。

新化區素有台南經典小鎮之稱，虎頭埤風景區更是情侶約會的勝地，當地著名的虎月愛情橋已見證無數戀人的美好時光。此外，台南擁有多座高爾夫球場，吸引來自國內外的球友交流。今年情人節特別將高爾夫運動與景區活動結合，推出獨特的浪漫體驗，讓情人們在運動與美食間增進感情。