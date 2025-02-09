二仁溪「有毒」...汙染範圍擴大 今日不做明日後悔

台南二仁溪受有毒電子廢棄物長期汙染，早有整治的倡議，地方政府也希望早日清理，10年前估清理費只要5、6億，如今倍增，最嚴重的是環境付出的成本，土壤、水質遭汙染。目前黃金海岸都出現電子廢棄物，環團認為不趕快清理，要付出更高的汙染代價。

民國60年代起，二仁溪畔就興起專處理廢棄電子零件的熔煉業，業者從國外進口廢棄電子零件，將可用金屬熔煉成金屬塊，過程中大量的電子廢棄物被棄置在岸邊及河川內，加上熔煉過程的廢水汙染，在無有效管理下，下游如黑河，也成為嚴重汙染河川，整個生態及環境受到影響。

2001年全面掃蕩及拆除熔煉工廠，部分業者轉往他國發展，但河床內含有重金屬的有毒電子廢棄物依然存在，過去作法都是只清除裸露處，甚至因沒經費處理，以及考量橋梁安全，二仁溪橋處暫用混凝土覆蓋處理。

環保團體倡議全面清除二仁溪電子廢棄物30多年未從間斷，南市府10多年也持續爭取全面整治經費，但都未果，甚至政府部門間還為了責任歸屬等問題打行政訴訟，最後判決二仁溪電子廢棄物應由南市府清理，為國內少見例子。

市議員郭鴻儀表示，多年前清除二仁溪墊子廢棄物的經費預估只要5、6億，時隔多年萬物齊漲，倍增到11.5億，若不快點清除，費用會持續增加，但最重要的是，汙染問題，這些重金屬有毒電子零件，持續在汙染河川。有時候看到一些移工在釣魚，釣到好幾斤大鱸魚，還真偽這些移工的健康擔心。因此，汙染河川整治一次就要到位，才能達到治水、利水、親水目標。

台南社大研究員晁瑞光長期作海廢調查，就發現去年幾次颱風侵襲，黃金海岸沙灘已出現廢棄電子零件，研判就是二仁溪的電子廢棄物，長期被沖到出海口後，又被大浪捲到沙灘，若不早點清除，會擴大汙染面積，也不利養殖業發展。